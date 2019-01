/ROZHOVOR/ Enormní bojovnost slavila úspěch. České volejbalistky uchovaly naděje na mistrovství Evropy. V elektrizující atmosféře vyprodané haly v Jindřichově Hradci udolaly Finky 3:2 na sety, přestože v průběhu utkání už 1:2 prohrávaly.

Poslední servis vyslala do hry debutantka Michaela Zatloukalová. Nahrávačka, jež před duelem prohrála svůj „minisouboj“ o místo v sestavě se Simonou Kopeckou. V průběhu třetí sady ovšem týmovou jedničku vystřídala.

Mrzelo vás, že jste duel zahájila mezi náhradnicemi?

Vůbec ne. S Cípou (přezdívka Kopecké) jsme vyrovnané. Ona si odehrála svou půlku zápasu, já tu druhou. Každá z nás je dobrá v něčem jiném. Výborně se doplňujeme.

Kdy jste se dozvěděly trenérovo rozhodnutí?

V šatně těsně před zápasem.

Ani tehdy jste nezalitovala?

Nehledejte mezi mnou a Cípou žádné spory, jen zdravou rivalitu. Základní sestavu jsem jí vážně přála a ona by jí přála mně. Věděla jsem, že mezi námi rozhodují maličkosti. Důvěru dostala Cípa a odvedla si své. V tom je krása kolektivního sportu. Jsme jeden tým. Každý z nás se může spolehnout na tu druhou.

Byla jste nervózní, když jste ve třetí sadě za stavu 1:1 a 5:8 šla na hřiště?

Víte, že ani nebyla? Vládla tu skvělá atmosféra. Žila jsem utkáním.

A chvilku se sžívala s týmem…

S tím souhlasím. Sehráváme se teprve týden, což je složité.

Co se dělo po třetím setu, kdy jste stály na hraně porážky i vyřazení?

Nic zvláštního. Trenér nám říkal, ať jdeme do všeho naplno a radujeme se z každého vyhraného míče. To se nám podařilo.

Čtvrtá sada byla vyrovnaná. Kde se ve vás vzala vítězná síla?

Před tak skvělým publikem nic nevypustíte. Musely jsme zabrat a dokázaly to.

To se odrazilo i na tiebreaku?

V tu dobu už Finky utkání podvědomě vzdaly. A nám se dařilo, nač jsme sáhly.

I přes výhru se musíte dívat na výsledky Estonek. Mohou ztratit už v neděli doma se Švédskem?

Nemá cenu spekulovat, musíme se soustředit samy na sebe. Nevím, jestli Estonky ztratí, ale doufám v to.

Jaký je další program družstva?

V neděli odjíždíme trénovat do Kladna a v úterý se přesuneme do Stockholmu.

Kde byste už mohla nastoupit od začátku?

Budu se opakovat. Nerozhoduje, která z nás nastoupí. Všechny uděláme maximum proto, abychom postoupily.

Kvalifikace ME volejbalistek v Jindřichově Hradci:

ČR - Finsko 3:2 (17, -20, -18, 19, 9)

Rozhodčí: Novak (Slovin.), Suciuová (Rum.). Čas: 112 min. Diváci: 1500.

Sestava a body ČR: Strušková 11, Kopecká, Mlejnková 18, Purchartová 4, Orvošová 19, Janečková 16, libero Dostálová - P. Kojdová 1, Holásková 5, Zatloukalová 1. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Finska:Karhuová 23, Kokkonenová 18.

Tabulka skupiny E: 1. Finsko 5 zápasů/11 bodů, 2. Česká republika 5/8, 3. Estonsko 4/6, 4. Švédsko 4/2.

Zbývá sehrát: Estonsko – Švédsko (6. 1. 16:00), Finsko – Estonsko (9. 1. 18:30), Švédsko – Česko (9. 1. 20:00)