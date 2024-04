Volejbalistky Madety České Budějovice prožily další výbornou sezónu. V sobotu jí zakončily třetí výhrou v kvalifikaci o extraligu nad Šternberkem v poměru 3:1. Celou sérii Madetky ovládly 3:0 na zápasy a zajistily si postup mezi českou elitu.

VOLEJBALISTKY Madety České Budějovice vyhrály v kvalifikaci o extraligu nad Šternberkem. Poslední tým extraligy porazily hladce 3:0 na zápasy. Foto: Český volejbalový svaz | Foto: Deník/Michal Havelka

Ve finále první ligy sice Jihočešky podlehly 2:3 na zápasy Bižuterii Jablonec nad Nisou, severočeský tým je ale formálně béčkem extraligové Dukly Liberec a postoupit do elitní soutěže nemůže. Šanci v kvalifikaci proti poslednímu týmu extraligy tedy dostala českobudějovická Madeta a proti Šternberku si počínala suverénně.

„Je to skvělý pocit, protože tyhle pocity se nikdy neomrzí. Už od začátku play off holky ukázaly sílu a chuť něco dokázat,“ řekl po rozhodujícím utkání se Šternberkem asistent trenéra Radek Motys. Bývalý extraligový volejbalista Jihostroje od této sezóny pomáhá u týmu Madety jejímu trenérovi Zdeňku Pekařovi.

Už před vstupem do kvalifikace však volejbalistky Madety věděly, že ani v případě výhry nad Šternberkem se jejich sen o postupu do extraligy pravděpodobně nenaplní, neboť prioritou vedení klubu je Jihostroj.

„My ve skrytu duše doufáme, že by se to téma ještě mohlo otevřít, v tuto chvíli to ale vypadá, že se tak nestane. Klub se vyjádřil, že ne. I v tomto se projevila mentální síla děvčat. Bez ohledu na to našly motivaci vyhrát a užít si úspěch s diváky,“ řekl Radek Motys.