Právě Radka Macha.

V Jihostroji odehrál rekordních 19 sezon.

„Asi jsem tu opravdu zanechal nějakou stopu,“ přikyvoval s manželkou Lenkou a dvěma dětmi (Nellou a Tadeášem) po boku při slavnostním loučení po prvním duelu.

Bodové světlo se zapichovalo ostře do Machovy tváře. Do celé rodiny. „Děkuju manželce, nebylo to se mnou vždy jednoduché,“ vzkazoval.

Radek Mach se loučí s bohatou kariérouZdroj: archiv Deníku

Radek Mach měl v zápasech obrovskou motivaci. „Bronz je pro mě úplně poslední medailí v kariéře. Tento bronz je pro mě vlastně zlato,“ vyprávěl, jak moc toužil po úspěchu v boji o třetí místo.

Po neuvěřitelných devatenácti sezonách v barvách Jihostroje se českobudějovická ikona s klubem loučí.

Radek Mach v aktuálním ročníku překonal Petra Habadu v počtu odehraných sezon v českobudějovickém klubu. Během devatenácti ročníků slavil mistrovský titul osmkrát (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019), což je naprostý unikát. K tomu čtyřikrát získal Český pohár (2011, 2019, 2020, 2022), ve sbírce má také tři stříbrné extraligové medaile (2013, 2015, 2021) a tři bronzy (2005, 2010, 2016).

Aby nezapadlo bez povšimnutí. Ve Sportovní hale tisícovka skvělých fanoušků během série gratulovala i k 80. narozeninám Antonína Procházky a Pavla Pešky, a také ke 100. narozeninám paní Boženy Dosedělové, která kulaté jubileum slaví 11. 5. společně s hráči. Tato dáma je aktuálně nejzkušenější fanynkou Jihostroje a je stejně mladá jako Český volejbalový svaz.

A co po sezoně a na konci kariéry uvedl Radek Mach? "Jsem rád, že se loučím vítězně, jsem rád, že to vyšlo na domácí zápas, jsem rád, že do haly dorazili ti, které mám rád."