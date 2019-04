V roli mírného favorita jde do série Jihostroj. Opravňují jej k tomu tři údaje. Základní část extraligy vyhrál o bod před Duklou. Se Severočechy letos dvakrát zvítězil a jen jednou odcházel poražený. A v play-off se vůbec nezdržoval, jak Ústí nad Labem, tak Ostravu zdolal 3:0. To Liberec s Odolenou Vodou i Kladnem vždy ztratil jeden zápas.

Program finálové série (na 3 výhry):

19. dubna 16.00 České Budějovice – Liberec (záznam 20.05 ČT sport)

23. dubna 20.15 Liberec – České Budějovice (přímý přenos ČT sport)

27. dubna 19.00 České Budějovice – Liberec (přímý přenos ČT sport)



Případně:

1. května 17.10 Liberec – České Budějovice (přímý přenos ČT sport)

5. května 18.00 České Budějovice – Liberec (záznam 20.40 ČT sport)

„Všechno je už zapomenuto,“ popisuje Nekola. „To, že jsme hráli těžší série je naopak naší výhodou. Sáhli jsme si na dno. Vyzkoušeli jsme si situace, kdy se nám daří i nedaří. Protočili celý kádr. Jsme dobře připraveni,“ zdůrazňuje. „Na únavu Dukly nemůžeme sázet,“ říká Dvořák. „Mezi sériemi bylo hodně času. A co se týče bilance? Vyhráli jsme dvakrát 3:2 a jednou prohráli 0:3. Na sety je to tedy 7:6 pro soupeře.“



Co tedy bude klíčové? Snad výhoda domácího prostředí. V případě pětizápasového scénáře se ten rozhodující odehraje v Českých Budějovicích. „Loni jsme sérii o třetí místo rozhodli právě v Budějovicích. Očekávám, že bude po celou dobu vyprodáno. A v plné hale se hraje dobře oběma klubům,“ oponuje Nekola. „To je náš největší trumf,“ podtrhuje Dvořák. „Doma trénujeme, podáváme tam nejlepší výkony. A to ani nemluvím o fanoušcích. Ti jsou naším osmým hráčem, či srdcovým esem.“

Letošní vzájemná bilance:

24. listopadu 2018 České Budějovice – Liberec 3:2 (extraliga)

17. února 2019 České Budějovice – Liberec 3:2 (semifinále Českého poháru)

23. února 2019 Liberec – České Budějovice 3:0 (extraliga)

Na straně Liberce „zabiják“ Jan Štokr, na druhé „pes obranář“ Martin Kryštof. Finále nabídne hvězdy evropského formátu. „Soupiska Jihostroje je samý reprezentant. Minulý nebo současný. Hvězda vedle hvězdy. A největší z nich je pro mě v současné době nahrávač De Amo,“ shrne Nekola. Také jeho protějšek má protivníky dokonale nastudované. „Ano, Jan Štokr je největší osobnost. Dukla má ale dalších deset volejbalistů, kteří mohou přijít na hřiště a rozhodnout. Kostra mužstva je velmi zkušená, a na střídání je připraveno pár obrovských talentů.“



Překvapit se, prý už nelze. „Nevymýšlím žádnou speciální taktiku. Všichni se dokonale znají. Rozhodne momentální forma,“ míní Nekola. „Nachytat se můžeme jen v absolutních drobnostech. Při jedné výměně,“ myslí si Dvořák. „Klíčový bude servis a příjem. Jde o to, kdo zachová v koncovkách chladnější hlavu a bude mít i trochu štěstí,“ dodává Dvořák.

Cesta do finále:

Čtvrtfinále: České Budějovice – Ústí nad Labem 3:0, Liberec – Odolena Voda 3:1

Semifinále: České Budějovice – Ostrava 3:0, Liberec – Kladno 3:1