Volejbalové žně. Liberec - Maaseik - Kladno. Nejdřív do Beskyd

Fanoušci volejbalového Jihostroje se mají na co těšit. V sobotu sice budou na dálku držet palce týmu, který pojede do Beskyd, pak ale pak to začne! Ve středu přiojede Maaseik, v pondělí Liberec a hned 1.2. Kladno! Tři zápasy a každý v jiné soutěži.

Šlágr 20. kola extraligy volejbalistů. České Budějovice - Karlovarsko | Video: Deník/ Kamil Jáša