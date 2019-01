Vedení českobudějovického Jihostroje pro příznivce volejbalu chystá prestižní zážitek. Zájezd do Paříže s doprovodným programem.

RADOST. Na snímku z loňské sezony se radují zleva Petr Michálek, Filip Habr a Michal Sukuba. Všichni tři budou bojovat v dresu Jihostroje i v příštím ročníku Ligy mistrů. | Foto: Václav Pancer

České Budějovice – Volejbaloví příznivci na jihu Čech se opět mohou těšit na slavnostní zápasy v českobudějovické sportovní hale. Volejbalový podzim v jihočeské metropoli totiž zkrášlí Liga mistrů. VK Jihostroj České Budějovice v ní nebude chybět.

Nový ročník nejprestižnější klubové soutěže byl rozlosován koncem června ve Vídni. Jihostroj byl zařazen do skupiny C. Ve čtyřčlenné skupině se hráči i fanoušci mohou těšit na zajímavé soupeře. Českobudějovičtí změří síly s týmy Budvanska Rivijera Budva (Černá Hora), Paris Volley (Francie) a Asseco Resovia Rzeszów (Polsko).

Černohorskou Budvu zná Jihostroj už z loňské sezony. „Na sety jsme s ní dokázali mít pozitivní bilanci," připomíná blokař Radek Mach výhru svého týmu 3:0 v domácím prostředí a prohru 3:2 na venkovním hřišti.



Nesmírně zajímavým soupeřem bude celek Paříže, který Ligu mistrů v minulosti dokonce dokázal vyhrát. „Je to tým s bohatou historií. Kádr pro novou sezonu jistě ještě posílí," mapuje soupeře kouč Svoboda.

Lze konstatovat, že na favorita skupiny C bude jednoznačně pasován Rzeszów. To platí i pro lodivoda Jihostroje. „Mají ve svém středu spoustu skvělých hráčů," říká na adresu polského gigantu Jan Svoboda.

V silné konkurenci však Jihostroj nebude chtít být jen do počtu. Jihočeši chtějí předvádět atraktivní volejbal, potěšit své fanoušky, ale dosáhnout i dobrých výsledků. „Naším cílem je umístění na minimálně třetím místě po základní skupině, čímž bychom si zajistili postup do Poháru CEV," uvádí Stanislav Pochop, manažer klubu.

Fanoušci by si však jistě přáli vidět svůj tým na prvních dvou postupových místech znamenajících postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. „Máme šanci se o postupové místo poprat," burcuje Radek Mach.

Jihosroj má s prestižní Ligou mistrů bohaté zkušenosti. Pikantní zápasy v báječné atmosféře však budou novinkou pro Jana Kulihu, který na jih Čech zamířil z Brna. „Je to pro mě obrovská výzva. Na zápasy se moc těším. Budou pro mě další zkušeností ve volejbalové kariéře," říká novic v českobudějovickém dresu.

Cestu Evropou zahájí Jihostroj v černohorské Budvě. „Přiznám se, že raději bych začínal spíše v Rzeszówě nebo Paříži. Ale los je daný," sděluje kouč Svoboda.

Na premiéru v nejlepší klubové soutěži nad vysokou sítí si však jeho svěřenci a hráči musí počkat do druhé poloviny měsíce října. Vedení Jihostroje však rozhodně nezahálí. Zástupci klubu už nyní pracují na tom, aby tradiční zážitek z Ligy mistrů obohatili další pikantností navíc.

Českobudějovičtí k tomu hodlají využít zápasu s Paříží. Duel ve francouzské metropoli se k tomu přímo nabízí. „Pracujeme na tom, abychom mohli nabídnout našim sponzorům a fanouškům příznivé podmínky, jak se na volejbal do Paříže dostat. Pokud se to podaří, tak bychom takový zájezd rádi ještě obohatili o kulturně-společenský program. Mohl by to být pro všechny hezký zážitek," plánuje Libor Matoušek, pracovník marketingu Jihostoroje.

Tento víkend Jihostroj čeká tradiční antukový turnaj Chlumecké léto za účasti většiny extraligových týmů. Odehraje na něm pět zápasů.