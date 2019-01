Jindřichův Hradec - Jindřichohradečtí basketbalisté již znají podobu kádru pro nadcházející sezonu. Příprava začne 1. srpna

ZŮSTAL. Kapitán Lvů Stanislav Zuzák podepsal s klubem novou smlouvu na rok s opcí. | Foto: Jan Škrle

Je červenec, čas dovolených, a volno čerpají také basketbalisté.



Ti jindřichohradečtí se ke společné přípravě sejdou prvního srpna.



Rozhodně ale v těchto dnech nezahálejí a trénují individuálně. Na první trénink si nemohou dovolit přijít nepřipraveni. „V srpnu by už měli mít natrénovaný nějaký základ, na kterém budeme stavět dál," doufá v připravenost svých svěřenců kouč Lions Karel Forejt.



Nezahálí ani vedení klubu. Trenéři už mají jasnou představu, s kterými hráči mohou v sezoně počítat a s kterými nikoliv.



V týmu již nebude dál působit zkušený Tomáš Vošlajer. Klub se rozloučil i s Jakubem Hanušem a Jakubem Kašou. Ze zdravotních důvodů ukončil kariéru Adrian Melski.



Klub nepočítá ani s žádným z Američanů, kteří u Vajgaru v loňské sezoně působili. Výjimkou je Cameron Wright, který Lvům pomohl významnou měrou v baráži nejvyšší soutěž zachránit, reálně však nebude jednoduché Wrighta v týmu udržet.



Jindřichův Hradec naopak přivítá jiné dvě posily ze zahraničí, Američana Malcolma Brookse a britského hráče Chrise Tawiaha. „Vypadá to, že další cizinci již nepřijdou, jelikož nám to nedovolují naše finanční možnosti. Během sezony se to ještě může pozměnit, jisté ale je, že čeští hráči dostanou velký prostor," ujišťuje Karel Forejt.



Zahraniční posily by se k jindřichohradeckému týmu měly připojit nejdříve koncem srpna, případně začátkem září.



Právě Brit Tawiah by měl být zdatnou náhradou za Tomáše Vošlajera, který ne zcela naplnil očekávání trenérů, a klub se s ním dohodl na ukončení spolupráce.



„Tawiah by měl nastupovat na postu pivota. Je to mladý hráč s velkým potenciálem, ale na druhou stranu s menšími zkušenostmi. Mohl by však z něho vyrůst velmi dobrý hráč," má reference kouč Lvů.



Od Malcolma Brookse zase očekává, že půjde ve šlépějích Joshe Noffleta.



Ten nastartoval na začátku minulé sezony svou kariéru v jindřichohradeckém dresu velice slibně a stal se respektovaným střelcem v celé NBL, po svém zranění však musel své angažmá na jihu Čech předčasně ukončit.



„Brooks je křídelním hráčem a měl by střílet body. Pokud se mu bude dařit jako vloni Noffletovi, bude to dobré," očekává od nového hráče trenér.

Forejt rovněž počítá s Tomášem Šustkem, který se osvědčil již v květnové baráži proti Hradci Králové.



Zůstává také kapitán Stanislav Zuzák, který s Lions podepsal novou smlouvu.



Velká tíha bude ležet na zbrusu nové dvojici rozehrávačů. Budou jimi mladíci Theodor Dlugoš a Jakub Novák. S Jiřím Šoulou, který na rozehrávce alternoval v minulém ročníku, má kouč jiné plány. „Od Jirky Šouly očekáváme, že se přesune na křídlo a bude dávat body," střádá plány Forejt.

Klub zapracoval i na posílení ekonomickém. Finanční situaci klubu by měl vylepšit nový hlavní partner, se kterým se Lvi domluvili na tříleté spolupráci.



Příprava na novou sezonu tentokrát začne dřív než bylo zvykem v minulosti. První kolo NBL se totiž hraje už 24. září a soutěž projde spíše jen kosmetickými změnami.



Bude se hrát jen jednou týdně a kolem Vánoc ligu přeruší čtrnáctidenní pauza.



Basketbalisty každopádně čeká stejná porce zápasů, sezona jen bude roztažená do delšího časového období. Hráči by tedy měli mít teoreticky víc prostoru na regeneraci. „Oni však raději hrají, to je jasné. Takhle z toho vyplývá, že budou víc trénovat, takže jestli je to pro ně lepší, to je otázka. Každopádně takhle to je a musíme se přizpůsobit," krčí rameny Karel Forejt.