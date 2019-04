Nejdůležitější závod domácí plavecké sezony se odehraje v českobudějovickém bazénu.

„Bude to jeden z nominačních závodů na olympiádu do Tokia a také se budou plavat limity pro mistrovství světa v dlouhém bazénu,“ připojuje další informace předsedkyně pořadatelské tělovýchovné jednoty Eva Šmausová. Termín už je samozřejmě na světě a je pevně daný. Zapsán je do české a mezinárodní plavecké termínové listiny. „Závody proběhnou od dvacátého do třiadvacátého června,“ informuje Eva Šmausová.

Právě ona má další velmi dobrý důvod, proč bere červnové MČR slavnostně. „Naše jednota oslaví 125 let trvání, proto je pro nás mistrovství České republiky součástí oslav,“ vysvětluje zkušená organizátorka velkých závodů. Eva Šmausová připomíná založení tradičního klubu, který pomáhá vychovat na jihu Čech plavce nejen na vrcholové úrovni. „Třináctého června roku 1894 byla ustavena Tělovýchovná jednota.“ A právě proto se chystají oslavy narozenin.

Jak jsou na tom aktuálně domácí plavci? Jihočeský pohled by nabídl několik zajímavých jmen. Jak jsou na tom ale přímo členové pořadatelské TJ Koh-i-noor Česklé Budějovice? Mají šanci třeba dokonce na některou z medailí?

Šmausová svým zkušeným okem vidí aktuální kvalitu naprosto reálně. „Šance našich závodníků byly před rokem daleko větší, protože děti, jak já jim říkám, odmaturovaly, odešly na vysoké školy mimo České Budějovice, věnují se studiu třeba na Lékařské fakultě a dalším těžkým školám.“

V Koh-i-nooru trpělivě pracují s mládeží a předsedkyně TJ věří, že by se brzy mohlo blýskat na lepší zaplavané časy. „Teď začínáme s novou generací, neboť byl bazén po dva roky za sebou dvakrát uzavřen pro rekonstrukci na pět měsíců. Věnujeme se zase třeba dvanáctiletým plavcům, než právě oni dorostou na úroveň, aby se třeba někdy zúčastnili mistrovství Evropy, jako se nám to dařilo v předchozí letech, tak to bude chvíli trvat.“