4. etapa - 185 km Č. Velenice - J. Hrade c.

Třetí etapu vyhrál Nick vand der Meer z týmu Volker Wessels. Druhý přijel za velmi hlasitého povzbuzování fanoušků ve Studené do cíle ve žlutém trikotu Aranud de Lie a třetí byl na stupních vítězů český závodník Tomáš Bárta (Topforex).

Trasa z Protivína do Studené znamenala 165 náročných kilometrů. "Viděli jsme úniky, krásnou cyklistiku, ale když se na špici srovnali jezdci týmu Lotto Soudal, tak bylo vidět, že mají opravdu obrovskou kvalitu. Ve Studeníé cyklisté dojížděli za swingový rytmů sestavy Euro Jazz Jindřichův Hradec.

Třetí etapa atraktivního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech znovu nabídla úžasnou bitvu. Původně do první etapy závodu nastoupilo 138 závodníků, v Protivíně se jich do podpisových archů zaznamenalo 118.

