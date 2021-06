"Nervózní nejsem, těším se, až to všechno začne," vyprávěl trenér českých softbalistů Jaroslav Korčák.

Co si naplánoval, splnilo se. Nervózní nebyli ani hráči ČR, přestože mnozí byli v rolích nováčků.

Čeští softbalisté skvěle vstoupili do evropského šampionátu. V úvodním duelu v Ledenicích porazili Francii 14:0 po čtyřech směnách. Domácímu týmu k tomu pomohly dva odpaly za plot a celkem si připsali jedenáct hitů. „Bylo důležité dobře vkročit do turnaje, což jsme splnili. Vyšlo to podle očekávání výborně,“ prohlásil nováček Viktor Chuchma, který odpálil trojbodový homerun. Ještě dneska čeká Čechy ve večerním duelu Izrael.

První úspěšný odpal na turnaji zaznamenal pro český tým Marek Malý, který se v první směně trefil do středu zadního pole. Úvodní bod pak zařídil odpalem Jakub Hajný, který svého spoluhráče stáhl na domácí metu. Favorizovaný český tým si připsal v úvodní směně 4 body a náskok pak jen navyšoval. Ve svém prvním zápase na mistrovství Evropy odpálil homerun nováček Vojtěch Buchner, v té stejné směně zaznamenal tři body za odpal za plot Viktor Chuchma, třetí metař.

„Jsem spokojený, jak jsme to zvládli. Šli jsme rychle do vedení, naši nadhazovači Francii k ničemu nepustili. Za mě výborný výkon. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ tvrdil Jaroslav Korčák, hlavní trenér českého týmu.

Softbalisté z Francie dali pouze dva úspěšné odpaly, proti českým nadhazovačům se neprosadili. Jaroslav Breník si připsal šest strikeoutů, Jonáš Hajný pak čtyři. „Úplně jsme nevěděli, co od Francie čekat a v jaké sestavě do nás půjde. Osobně si myslím, že se trochu šetřili na zápas se Švédskem, který je pro ně důležitý,“ dodal Korčák. Elitní český nadhazovač Michal Holobrádek dostal na úvod volno a bude připraven na večerní duel proti Izraeli. (uhl)