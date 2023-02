„Je to až neuvěřitelné, že za tak krátkou dobu se nám to podařilo,“ říká Vladimír Zajíc, který je právem pyšný na výkony a výsledky členů týmu, který se věnuje sportovnímu odvětví cheerleading. „V září jsme dokonce už otevřeli kategorie pro mini i junior, neustále se rozrůstáme.“Českobudějovický tým Dark Foxes Cheerleaders vedený trenérem Vladimírem Zajícem ve svém prvním roce tak zaznamenal další úspěch na zahraniční soutěži. '„V Norimberku se uskutečnila cheerleadingová soutěž Nfinity League of Champions, která v Evropě představovala jedinou možnost, jak se kvalifikovat na americký světový šampionát v Atlantě,“ připomíná Zajíc prestižní a atraktivní MS, které se uskuteční od 14. do 16. dubna. „Zúčastní se ho týmy z celého světa, včetně nejlepších amerických.“