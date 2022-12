Jihostroj řádí. Jedenácté vítězství v řadě. České Budějovice - Kladno 3:1

Zkušený smečař s reprezentační minulostí se před zápasem velmi pečlivě rozcvičil, přestože dobře věděl, že do základní sestavy nenastoupí."Jsme profesionálové, všichni se udržujeme v tempu," říkal Michálek po utkání. Jednoduchou roli ale neměl. Pětačtyřicet minut stál jen za lavičkou. Set a půl se jen díval na své spoluhráče, kterým se ale moc nedařilo. Prohráli první set a ideálně se nevyvíjel ani ten druhý. Až potom trenér Vojtěch Zach ukázal na Michálka. "Vojta mi říkal už dopředu, že tam brzy půjdu, ať se pořádně rozjedu," popisuje Michálek zavedenou praxi na českobudějovické extraligové střídačce. Nerozcvičený, studený, ale nažhavenaý na správnou teplotu. Tak vstoupil Petr Michálek do extraligového boje. "Snadné to není, opravdu se ale během zápasu snažíme všichni udržovat. Kdokoli vystřídá, je, jako kdyby hrál na hřišti."

Jak už nepsané volejbalové zákony popisují, soupeř se na příchod nového hráče okamžitě zaměří. Platilo to i po Michálkově naskočení do sestavy. Tato taktická varianta se ale Kladnu moc nevyplatila. Petr Michálek toho sice moc nenasmečoval, ale o to víc byla vidět jeho jistota na přihrávce. A zpracování soupeřova servisu je v moderním volejbale možná úplně nejdůležitější činností ze všech… "Přihrávka mě živí celý život," směje se smečař. "Je pravda, že soupeř mě po příchodu ze střídačky zkusil, ale pak od toho zase upustil." Asi když kladenští statistici v číslech během zápasu viděli, že sázet servisy na Petra Michálka nemá valnou cenu. "Byl jsem trefovaný jen ze začátku." Petr Michálek slyšel ještě před pokynem pro střídání, co a jak má na hřišti plnit. "Co se týče soupeřova univerzála, věděl jsem, co mám blokovat," potvrzuje.

Českobudějovickému smečaři se dařilo i rychlé plachtící podání: "Jsem rád, že mi to sedlo. Konečně. Vyšlo mi to. Střídáme balony, hlavně pro tu plachtu je to docela problém," připomněl Michálek, že extraliga se hraje červenobílými "galovkami", ale evropský pohár žlutomodrými "mikasami". A pro hráče není rozdíl samozřejmě jen v barvách, ale hlavně v letových vlastnostech balonů. Podle platných pravidel může pohárový zástupce poslední zápas před duelem v Evropě odehrát jinými míči, a protože v úterý čeká Jihostroj v odvetě osmifinále Poháru CEV souboj se švýcarským Schönenwerdem, přišla právě tato varianta.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice porazili Kladno po velikém boji. 3:1 na sety. Za tři body. Jednu z maratonských výměn jsme pro vás natočili, vybrali a přiložili k tomuto článku. Jihočeši zvítězili pojedenácté za sebou! "Jsem rád, že se naše tvrdá práce v tréninku přesouvá do zápasů," uvažuje Petr Michálek. "Máme super šňůru, doufám, že nám to ještě vydrží." Příležitost prodloužit vítěznou sérii budou mít Jihočeši už v úterý. V 18.00 začnen odveta osmifinále Poháru CEV Jihostroj Č. Budějovice - Schönenwerd.