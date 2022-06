Martin Hanzal na Floridě krotí fichtla. Mechanici mu zachránili výsledek

„Jsme rádi, že u nás Petr zůstává. Jsem přesvědčený, že i po tolika sezonách má našemu mužstvu co dát. V extralize patří dlouhodobě k nejlepším přihrávajícím smečařům a přidanou hodnotu má v tom, že dokáže být správně drzý a tým zdravě nahecovat,“ uvádí generální manažer Robert Mifka na adresu dvaatřicetiletého smečaře. Po vypršení smlouvy se na novém kontraktu domluvil také jednadvacetiletý mladík Daniel Šulista, který dostával v uplynulé sezoně zase o něco větší šanci na hřišti. Na o další kus větší herní vytížení by se měl těšit i v sezoně 2022/23. „Dan první sezonu hlavně sbíral zkušenosti, v nedávno skončeném ročníku už se dostával více do hry a bylo vidět, že udělal výkonnostní progres. Věříme, že se bude dále zlepšovat a řekne si o ještě větší prostor na hřišti v nadcházející sezoně,“ říká Robert Mifka.

Kromě trojice Radek Mach, Miguel de Amo, Casey Schouten, kteří v Jihostroji nebudou pokračovat, zůstává tým pohromadě. O nových posilách jsme už v Deníku informovali.