V pátek byly v hotelu Budweis v Českých Budějovicích slavnostně vyhlášeny výsledky 22. ročníku ankety Jihočeský atlet roku. Pořadí našemu webu připravil krajský statistik Václav Tipka.

Atletika - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

V hlavní kategorii bylo oceněno pět závodníků:

1. Manuel Lurdes Gloria (TABOR) 83, 2. Rada Michal (SOKCB) 57, 3. Holubová Adéla (SOKCB) 38, 4. Svoboda Petr (TABOR) 15, 5. Toul Filip (4DVCB) 13, další pořadí 6. Jodl David (SOKCB) 12, 7. Lapka Miloslav (SOKCB) 7, 8. Frelich Martin (SOKCB) a Čoka Tomáš (CECCB) 2, 10. Jelínek Tomáš (SOKCB) 2.

Výčet úspěchů prvních čtyř přinášíme níže u jednotlivých kategorií. Pátý Filip Toul z SK Čtyři Dvory je ročník 2007, trénují ho Pavel Suchý a Pavel Brlica a loni ho ozdobily mj. výsledky: 7. na 1500 m na EYOF, evropském olympijském festivalu mládeže, časem 3:56,19, titul mistra dorostu ČR na 1500 m v hale, 2. místo v této disciplíně v pětiutkání ve Ptuji, juniorský bronz z mistrovství ČR v přespolním běhu, 5. místo z mistrovství ČR dorostu v této disciplíně a dorostenecký titul na 1500 m v hale. Je také dorosteneckým rekordmanem kraje na 1500 m časem 3:53,67.

FOTOGALERIE, VIDEO: Vyprodaná Budvar aréna slaví vítězství Motoru nad Spartou

V jednotlivých kategoriích byli oceněni pouze vítězové.

Mladší žáci: 1. Trnka Jiří (Sokol, 9. MČR v pětiboji, trenéři Kateřina Bahenská, Tomáš Najbrt) 52, 2. Hazuka Jan (SKP ČB) 49, 3. Manuel Christian Teca (Tabor) 7.

Mladší žákyně: 1. Bicanová Karolína (TABOR, 2. MČR přespolní běh, trenérka Eliška Reindlová) 36, 2. Prixová Jolana (ATPRA) 34, 3. Machartová Valentýna (SKOKJH) 24.

Starší žáci: 1. Čoka Tomáš (CECCB, 3. ČR 1500 m hala, 3. 800 m dráha, trenér Pavel Váňa) 61, 2. Pivec Rostislav (NVCEL) 35, 3. Suchý Miloslav (SOKCB) 13.

Starší žákyně: 1. Janowiaková Sofie (SOKCB, ČR 6. 800 m hala, 6. 800 m dráha, 7. sedmiboj, trenéři Jiří Couf, Kateřina Bahenská) 55, 2. Ježková Lucie (SOKCB) 39, 3. Zajícová Nina (JINBY) 13.

Dorostenci: 1. Rada Michal (SOK CB, 18. ME jun. 400 přek., 2. MU dor. 400 přek., 1. MČR 22 let 400 přek. 51,98 - rekord ČR, MČR dor. 1. 60 přek. hala, 3. dálka hala, 1. výška, 1. sedmiboj hala rekord ČR 5432, 1. 300 přek. hala rekord ČR 36,18, trenér Jiří Couf), 2. Toul Filip (4DVCB) 41, 3. Kinšt Antonín (NVCEL) 13.

Fotbalisté Dynama v Turecku porazili Kielce 1:0

Dorostenky: 1. Holubová Adéla (SOKCB, 7. ME juniorek 800 m, 1. EYOF 800 m 2:06,15, 2. MU dorostenek 800 m, 3. MČR 800 m hala, 2. MČR juniorek přesp. běh, 1. MČR 22 let 800 m 2:04,97, 3. MČR juniorek štafeta 4x400 m, 1. MČR dorostenky 800 m hala, trenér Petr Bahenský) 65, 2. Štefanová Adéla (Sokol) 24, 3. Radová Nina (Sokol) 24.

Junioři: 1. Svoboda Petr (TABOR, 12. desetiboj ME juniorů, 3. MČR jun. 60 m př. hala, 5. tyč hala, 6. 110 přek., trenérky Tereza Brázdová, Monika Mašková) 57, 2. Jelínek Tomáš (SOKCB) 47, 3. Štika Vojtěch (SOKCB) 10.

Juniorky: 1. Manuel Lurdes Gloria (TABOR, 1. 400 m ME do 19 let v Jeruzalémě 51,94, 3. 4x400 m, MČR 2. 400 m 51,23 - jun. rekord ČR, MČR do 22 let 1. 400 m, MČR jun. hala 1. 400 m, 3. 4x200 m, trenéři Šárka Chládková, Ratislav Šedina) 65, 2. Pivcová Žaneta (SKOKJH) 34, 3. Kostková Barbara (SOKCB) 17.

Muži: 1. Jodl David (SOKCB, 2. MČR dálka, 3. dálka hala, 3. dálka MČR do 22 let, trenér Tomáš Najbrt) 54, 2. Strnad Marek (NV) 23, 3. Lapka Miloslav (SOK) 12.

Ženy: 1. Molíková Pavla (MILEV, 7. dálka MČR, 11. dálka MČR do 22 let, trenér Pavel Fleischmann) 28, 2. Pardamcová Lenka (Sok) 20, 3. Nikodemová Nela (Sok) 15.