České Budějovice – Boxeři budějovického Samsonu v neděli porazili ve svém ringu společný tým Děčína a Mostu 10:8 a stále si drží naděje na zisk extraligové medaile.

Josef Zahradník po výhře s děčínským Chudeckim (na snímku) uspěl i v Ostravě proti Goreckimu. | Foto: Deník/František Panec

Budějovičtí boxeři ze čtyř utkání tři vyhráli a jen v jednom našli přemožitele.

„Bylo to s odřenými zády, už jsem ve vítězství málem nevěřil,“ zářil po nedělním dramatu trenér Zdeněk Faber, jehož pohledem na jednotlivé váhy se už tradičně k vydřenému vítězství vracíme.

Kořínek – Stehlík: „Ačkoli ten mladý kluk, co s ním Kořínek boxoval, byl šikovný, Jarda vyhrál zaslouženě a jasně. Fyzička ale Kořínkovi trošku chyběla, to bylo vidět.“

Šachaldajev – Rogowski: „Za sérii úderů po gongu měl být Rogowski před začátkem druhého kola veřejně napomínán. I tak měl Ruslan vyhrát, podle mě prohrál jen poslední kolo.“

Štádler – Chval: „Oba kluci se znají z dorostenecké ligy a z reprezentace. Ráno Štádler shazoval půl kila, a to bylo znát, využil však své výšky a v prvním kole se pořádně vymlátil, ringový měl Chvala počítat. Bylo to ale od obou kluků velice pěkné a hodně bojovné představení.“

Škoda – Gaži: „Škoda přes Vánoce hrozně moc nabral, ještě ráno dával kilo dolů. Kondice mu potom v ringu zcela pochopitelně chyběla.“

Zahradník – Chudecki: „První kolo jsme prohráli, to Chudecki uplatnil své zkušenosti. Pak to ale Pepa ustál a já si myslím, že ringový měl toho Poláka diskvalifikovat. Zahradníka pořád jen držel, vůbec ho nenechal boxovat.“

Soumar – Stárek: „Na Soumara, kterého jsme si vypůjčili z Hradce Králové, narazil známý bombarďák, srdce do toho ale dali oba. Byl to vyrovnaný zápas, jaké se doma dávají spíš domácím borcům, tady to bodoví neudělali. Ale budiž, měli na to právo, byl to hodně vyrovnaný souboj.“

Bursa – Černík: „Je to takový plašan, povídal jsem Jirkovi před zápasem. Bursa to vzal na vědomí, chvilku si počkal, nechal ho vybláznit, pak ho škrábnul a byl konec ještě dřív, než se pořádně začalo…“

Batěk – Kroupa: „Jasná partie, Batěk vyhrál všechna tři kola. Soupeř promachoval, Přemek rány vracel. Bylo to kvalitní utkání s dobrým koncem pro nás, protože nám zachránilo dva extraligové body.“



Uspějí v Ostravě?



V příštím kole Samson boxuje 7. února v Ostravě, kde si už mohou s předstihem zajistit medaili. „Když uděláme body s Děčínem i v Ostravě, je medaile tutová,“ už před nedělním dramatem zdůraznil vedoucí týmu František Knot.

První předpoklad už budějovičtí boxeři splnili, uspějí i za týden na severu Moravy?