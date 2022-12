K výjimkám určitě patří Julie Kovářová. Její vizitka na domácí i reprezentační scéně je snad až ohromující. Je vítězkou Evropské ligy a majitelkou šesti mistrovských titulů. Startovala na ME i na MS. Na mistrovství světa v Japonsku byla u senzačních výkonů českého národního týmu, kdy družstvo vedené Jiřím Šillerem dokázalo potrápit i největší světové favority a později na lavičce s Italem Parisim patřilo do úzké evropské špičky.

Teď volejbal nehraje. Věnuje se dceři Karolině. Na plný úvazek.

Wikipedie přináší rodinnou vizitku: Julie Kovářová pochází ze sportovní rodiny. Sestra Eliška vybojovala titul s fotbalovou Slavií Praha a startovala v mládežnických reprezentacích ČR, starty v mládežnických reprezentačních výběrech nasbíral také její bratr Mikuláš, fotbalista, který působil třeba v Dynamu České Budějovice, Táboře nebo v Karlových Varech.

Julie Kovářová začala kariéru v rodném městě, nejprve v týmu Vltava České Budějovice, pak hrála ve Slavii PF České Budějovice na postu smečařky. Odtud přestoupila v roce 2003 do Slavie Praha, kde hrála extraligu až do roku 2008, ale už jako libero.

V letech 2008–2010 působila v ženském volejbalovém klubu Královo Pole Brno. Poté, v roce 2010, podepsala smlouvu s německým bundesligovým klubem VT Aurubis Hamburg, kde působila až do roku 2013. "V roce 2013 jsem se vrátila do České republiky," popisuje návrat Julie Kovářová.

A návrat opravdu stál za to. Nejlepší česká hráčka na postu libera prakticky okamžitě po příchodu domů sbírala jeden titul za druhým. Extraligu vyhrála v prostějovském dresu hned v roce 2014, a pak ještě čtyřikrát. Ve sbírce má i vítězství v Českém poháru. "Byly to krásné sezony," vzpomíná na působení v týmu, který vedla česká trenérská legenda Miroslav Čada. V roce 2018 přestoupila jen o pár kilometrů dál. Do VK UP Olomouc. Opět mistrovsky. Volejbalistky UP Olomouc se pod vedením trenéra Teplého staly mistryněmi České republiky.

V sezoně 2019/2020 z extraligových palubovek zmizela. Vypadá to, že nadobro. Velký návrat se nechystá. Na jaře totiž přibude do rodiny Kovářových další potomek. "Co budou chtít děti dělat, to necháme s manželem na nich," odpovídá Julie Kovářová na otázku, která se týká budoucnosti. Teď je sice maminkou na plný úvazek, zároveň je ale držitelkou certifikátu pro výuku první pomoci a už brzy bude pomáhat při proškolování úkonů, které mohou zachránit život.

A pozor! Má-li trochu času, energie a zajištěné hlídání pro malou Karolinku, objevuje se na trénincích volejbalistek českobudějovické Madety! Jako hráčka? Ne, jako asistentka trenéra Lundáka, u kterého, a u jeho manželky Aleny Lundákové, před třiceti roky začínala.