Opravdu se tedy závod, na kterém se v minulosti představily i velké hvězdy světové cyklistiky, pojede?

„Snažím se o to, aby se závod uskutečnil, přípravy jsou v plném proudu,“ dívá se Jan Hájek do svého diáře, který je až po okraj zaplněný nejrůznějšími schůzkami.

Termín je jasný. Úvod září. „Do osmdesáti procent už jme rozpočet naplnili,“ popisuje ředitel mezinárodního závodu, co také aktuálně řeší.

Vítězové závodu RBB TourZdroj: Deník/ Kamil Jáša

„V této době není úplně jednoduché finanční prostředky sehnat,“ přibližuje starosti, které pořadatelé sportovní akce v době pandemie onemocnění Covid-19 mají. „My jsme si dali úkol, že to zvládneme, tak po roční pauze děláme všechno, aby se závod uskutečnil.“

Kudy závod pojede?

Jakou trasu pořadatelé „etapáku“, který si v průběhu let získal mezi manažery předních cyklistických týmů výborný zvuk, pro září roku 2021 zvolili?

Původně ředitel závodu počítal s cestou do rakouského Gmündu. Svůj původní záměr musel korigovat. Do konkrétního sestavování jednotlivých etap promluvila opatření, která souvisejí s bojem proti koronaviru.

„Scénář etap jsme trošku překopali, ale už máme o trase definitivně jasno.“

Cyklisté by se tak na jihočeských silnicích měli objevit v termínu 9. – 12.9.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Nejprve, jak už velí tradice, v centru Jindřichova Hradce, který bude opět srdcem celého etapového závodu.

„Ve čtvrtek devátého září odstartuje časovka týmů přímo v centru Jindřichova Hradce, v pátek je na programu etapa z Třeboně do Nové Bystřice. V sobotu pojedou cyklisté na trase: Protivín – Studená.“ Závěr závodu připravili pořadatelé se startem v Českých Velenicích a cílem v Jindřichově Hradci.

Konkrétní startovní listiny jsou ještě ve hvězdách, přesto pořadatelé jsou ve fázi oslovování manažerů jednotlivých týmů. V minulosti v závodě Okolo jižních Čech startovaly velké hvězdy cyklistického pelotonu.

„Jsme v kontaktu s manažery a řediteli jednotlivých týmů, nějaké přihlášky už máme. Fandové cyklistiky určitě sledují nejvýznamnější závody. Giro d'Italia 2021, Tour de France. Právě na nich startovali i ti, kteří mají za sebou závod Okolo jižních Čech.“ Jan Hájek má jména okamžitě po ruce: „Jan Polanc,“ zmiňuje devětadvacetiletou slovinskou star z UAE Teamu Eemirates.

„Florián Sénéchal,“ jmenoval teprve sedmadvacetiletého Francouze, který v roce 2013 závod Okolo jižních Čech celkově vyhrál, už o dva roky později startoval na Tour de France, v roce 2016 na Vueltě a před třemi roky závodil na Giro d'Italia.

Etapový souboj bývá na jihu Čech určen převážně nadějným vycházejícím hvězdičkám. „Je to závod pro mladé naděje,“ přikyvuje Jan Hájek. „Pokud se jim podaří využít zázemí profesionálních týmů, opravdu se mohou dostat až do nejvyšších cyklistických pater.“

V minulosti byli hodně vidět ve výsledkových listinách jednotlivých etap reprezentanti České republiky. „Třeba Josef Černý. Ten také Okolo jižních Čech vyhrál. Dnes je úspěšný ve world týmu,“ upozornil ředitel cyklistického závodu na osobnost, která jezdí za profesionální belgický UCI WorldTeam: Deceuninck–Quick-Step.

A co je ještě velmi příjemný bonus navíc?

Cyklisté z mnoha světových destinací se do jižních Čech rádi vracejí.

Třeba jen s rodinou na cyklistickou dovolenou…

Jan Hájek: „Ohromně si vážím každého, kdo nám s organizací pomáhá. Města se nám v etapách opakují, Třeboň, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec, Protivín, České Velenice. Letos je nová Studená. V záloze máme ještě další města, kdybychom pokračovali, tak do nich moc rádi zavítáme v příštích letech. Podpory si moc vážíme, bez ní by to nešlo, takhle se dělají závody v zahraničí. Vždy je to o penězích, když jich seženeme méně, můžeme udělat závod krajského přeboru, tohle už je závod Světového poháru, jsou tu garance, které musíme splnit.“