České Budějovice - Výhru z Tip ligy si rád a okamžitě vychutnal na zahradě. Největší radost měla fenka Kerry, která nás přivítala společně s výhercem.

Z plechovek piva se v předchozím kole radoval Petr Kovář. Sympatického příznivce sportu jsme zastihli přímo u jeho domku. Z milé pozornosti měl velikou radost a okamžitě se pustil do výhry. „Nejsem přímo fotbalovým fanouškem, prostě jsem to natipoval a bylo to,“ usmíval se. Možná právě náhoda stála za tipérským úlovkem. Petru Kovářovi, který hrával hokej a volejbal, posíláme s cenou také gratulaci. Do Tip ligy se stále ještě můžete zapojit i vy, i když jarní část už končí. Hrát se dá také na webových stránkách Deníku. Stačí „jen“ správně natipovat.