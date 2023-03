Dobrá forma, odhodlání, kvalita a bojovnost. A teď už také nová střecha Sportiovní haly. To jsou všechno věci, které hrají do karet volejbalistům Jihostroje České Budějovice ve čtvrtfinále extraligy. Zmodernizovaná střecha potěšila všechny sportovce, kteří halu ve městě využívají.

Sportovní hala v Českých Budějovicích má novou střechu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice vedou ve čtvrtfinále extraligy nad Aerem Odolena Voda 2:0 na zápasy. Ve čtvrtek od 18.00 může tým trenéra Vojtěcha Zacha vybojovat třetí bod v sérii. Tím by České Budějovice potvrdily roli favorita, postoupily by do semifinále. Neustále si ale tým z jihu Čech musí připomínat, že v play off se karta může obrátit jedním servisem, jednou vydařenou akcí, jedním zázračným zákrokem v poli…

Body, které Jihočeši vybojují, už mohou skládat pod novou střechu. Podívejte se na video, jak to letité Sportovní hale v novém kabátě sluší. K úspěchu v play off teď kromě talismanu pomáhá i zmodernizovaná střecha nad hlavou.

Třebín vyhrál krajský přebor U22, trenérské okno zůstalo zavřené, cinkalo zlato

Akce rekonstrukce střechy, která začala ve druhé polovině minulého roku, skončila. Práce zahrnovaly kompletní obnovu krytiny, rozvodů pro vzduchotechniku, výměnu světel na půdě, vyztužení střešní konstrukce i výměnu hromosvodů… Teď je hotovo, Jihostroj může přidat pod novou střechu další body. Novou střechu nad hlavou ale kromě volejbalistů ocení i gymnastky SKMG Máj České Budějovice a další sportovci, kteří Sportovní halu využívají.