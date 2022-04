Radka Drnková trénuje ve Strakonicích mládežZdroj: Deník/ Jan Škrle

Vondřička má dokonce po ruce velmi pečlivé statistiky. "Za žačky dala 164 bodů, v dorostu 797 a v ženách 864 bodů, ale její přínos pro hru všech týmů daleko předčil počet jejích bodů. Od minižákyň totiž byla tmelem každého týmu, odmala vždycky myslela víc na druhé než na sebe."

Podle Vondřičky má Drnková přímo v povaze vůdčí roli v kolektivu: "Je tahounem kolektivní hry. Jako nejmladší členka týmu se podílela i na historickém postupu do nejvyšší soutěže. K její hře v baráži o ligu žen uvádí kronika, že byla nejskromnější a vždy velmi užitečná. Jako střelec i rozehrávač. Její skromnost a obětavost ji provází stále, na každém kroku," doplnil basketbalový trenér.

Do historie strakonického basketbalu se Drnková od skončení hráčské kariéry daleko víc zapsala a stále zapisuje jako trenérka nadějí. "Prakticky téměř všechny naše odchovankyně prošly jejíma rukama. Její obětavost, pečlivost pro všechny detaily v tréninku je mimořádná, obdivuhodná. Se stejnou pečlivostí dokáže organizovat turnaje, přátelská utkáni, ani neváhá zaskočit jako rozhodčí. Je skutečně nepochopitelné, co všechno dokáže stihnout. Navíc umí své svěřenkyně upoutat, dát jim duši, radost i lásku ke hře." Nejen ve Vondřičkových pozorných očích není nadsázkou, že Radka Drnková je celou řadu let nejvýraznější i nejdůležitější oporou strakonické basketbalové výchovy. "Je také vzorným příkladem pro mladé začínající trenérky, které ukazují, že chtějí pokračovat v jejím duchu. To je její další zásluha."

Vondřička, jak mívá ve zvyku, poslal Radce Drnkové prostřednictvím stránek Deníku konkrétní přání: "Přejeme jí, stejně jako našemu basketbalu, aby se i nadále mohla zapisovat se svou pílí do historie strakonického basketbalu. Je jeho klíčovou a těžko nahraditelnou osobností. I ve své skromnosti je vzorem."