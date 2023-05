Kulaté narozeniny slaví Antonín Beníšek. Rozvětvená rodina zásobuje jihočeský sport nejen talentovanými volejbalisty. Syn Martin hrával hokej za Motor. V dresu s M na prsou odehrál dvě sezony také vnuk Filip Vlček. Za všechny příznivce nejen jihočeského sportu posíláme z redakce Deníku obrovskou gratulaci.

Antonín Beníšek slaví 90. narozeniny. Gratulujeme! | Video: archiv Deníku

Je to výjimečná sportovní rodina. Rod Beníškových z Písku. Martin hrával hokej, za Motor České Budějovice zvládl 11 sezon, z pozice beka nastřílel 11 gólů. Velkou většinu v nejvyšší soutěži (10 sezon/ 7 gólů). Jeho sestry, dvojčata Jindra a Hana, mají na svém kontě spoustu ligových startů ve volejbalových týmech. Jindra si kromě Meteoru České Budějovice zahrála i za PF Č. Budějovice, v týmu, který trénoval legendární Antonín Hoch. "V rodině si volejbal musel zkusit každý z nás," směje se Martin Beníšek. Důvod? Tatínek Antonín je volejbalista tělem i duší! Hlava rodiny slaví krásné kulaté devadesáté narozeniny! Martin hrál volejbal až do dorostenecké kategorie, pak to u něj vyhrál hokej. "V autě se pořád vozily síť a balón." Proto snad ani nemůže překvapit informace, že pět Antonínových vnoučat hraje volejbal závodně. A Matylda dokonce nastupovala v dresu českobudějovické Madety v lize juniorek. "Byla šikovná," přikyvuje volejbalový trenér Josef Lundák.

Antonín Beníšek, který ve středu slaví 90. narozeniny, se narodil v Nové Vsi u Českých Budějovic, kde, jak to bývalo samozřejmostí, vyrážel do Sokola a už od svých dvanácti let hrál také volejbal. Po druhé světové válce a po osvobození byl volejbal pro dospělé velkou zábavou. "A dospělí vzali mezi sebe i mládež." Od 16 let (1949) hrál za muže Lokomotivy ČB a v roce 1952 přestoupil do ligového Slavoje, který se potom několikrát přejmenoval na Slovan KNV, Lokomotivu, Škodu. Po vojně v PDA Plzeň hrál kormě Slavoje za Dynamo ČB a v roce 1962 se přestěhoval za manželkou do Písku, kde hráli několik let 2. ligu a pak v B týmu pokračoval v krajských a později i v okresní soutěži. S aktivní hrou skončil v 77 letech.

Jeho život a volejbal jedno jsou. Jako rozhodčí (1. třídy) pískal do svých 80 let. "Byly to stovky utkání, nespočet turnajů pomáhal zorganizovat." Hráči nejen z Jihočeského kraje si velmi dobře pamatují na bitvy v Písku a v Nové Vsi. "To byly snad stovky."

Volejbalu pomáhal i jako trenér. Šestadvacet let let trénoval žáky, dorostence, dorostenky, ženy, mezi jeho svěřence patřili třeba prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan Diviš nebo MUDr Martin Scheichl. 35 let byl předsedou OV Volejbalu Písek i vedoucí volejbalu jihočeské župy sokolské. Rád vzpomíná na početné spoluhráče, kterými byli: Eda Hájek, Krčman, Přibyl, Loužek, Smrčka, Trejtnar, Toman, Hojsák, Ondrejka, Buchtel, Krčman, Milan, Švarc, Kala, Galis, Cháb, Hondlík, Franěk, Čermák, Stodůlka a další. "Teď ho trápí hlavně koleno po pádu z kola před dvěma lety a to, že mu zatím žádné z devíti vnoučat nedopřálo pravnouče," říká syn Martin a s úsměvem na tváři doplňuje: "Zatím nemá žádné pravnouče, i když pro vnoučata vypsal prémii."

Přejeme hodně zdraví, radost z dětí, vnoučat a také z výsledků jihočeského volejbalu. K přání se připojují i členové sportovní redakce Deníku.