Výjimečný závod, skvělé výkony. Okolo jižních Čech 2022

Od startu v Kaplici až do cíle v Jindřichově Hradci to byla veliká jízda. Devátý ročník mezinárodního etapového závodu Okolo jižních Čech skončil závěrečnou etapou z Č. Velenic do J. Hradce. "Podle mě ta poslední etapa, byla etapou královskou," přikyvoval ředitel závodu Jan Hájek, který závěrečných téměř 16 kilometrů naplánoval přímo centrální částí Novohradských hor.

Okolo jižních Čech 2022 | Video: Deník/ Kamil Jáša