Obě dámy, maminka a dcera se pustily do souboje v bílé stopě. Na startu Kateřina Neumannová přijímala desítky gratulací, pořadatelé jí promítli její vítězný závod závod na OH v Turíně.

Došlo i na slzy. „Mám je pod brýlemi,“ usmívala se možná nejlepší česká lyžařská hvězda všech dob pár vteřin před startem. A v cíli? „Máma byla první,“ ukazovala pyšně Lucie. Překvapuje vás to? Vlastně asi ani ne. Funguje to totiž spolehlivě. Když dáte Katce na hruď číslo, můžete vzít jed na to, že bude upalovat směrem k cíli… „Už to není tak jako dřív,“ smála se Kateřina.

Jenže kdo závod viděl, musí potvrdit, že zase se s buldočí vůlí zakousla do stopy. A nepustila. Hned do prvních metrů vyrazila s jasnou touhou. Být v cíli první. „Myslím si, že stav těla úplně nesouvisí s tou číslovkou věku, ale na tom, jak mám zrovna čas sportovat. Takže tělo se hlásí, spíš když flákám sport a nemám na sebe čas,“ říká Kateřina Neumannová, která právě oslavila padesáté narozeniny. A na Jizerskou 50 trénovala, také o tom chystáme v nejbližších dnech rozhovor.

S dcerou Lucií se může neustále měřit ve vytrvalostních disciplínách. „Lucka v létě oslavila devatenácté narozeniny. Pořád nemá šanci na běžkách, tam jsem v pohodě. Stejně tak na kole. V pohodě jsem i na sjezdovkách, při horské turistice nebo delším výběhu. Když je běh ale do tempa, tak už nestíhám ani náhodou…“

Během léta prožila Kateřina Neumannová ve druhé polovině prázdnin jedenáct dní u Lipna. Důvod? Lipno sport festival. 11 dní – 11. ročník. Hrály se tam sand všechny sporty, na které si vzpomenete. Volejbal, parkur, orientační běh, badminton a mnohé další…„Jedenáct ročníků Lipno sport festivalu je už hodně, lidi si podle termínu plánují dovolenou,“ říká. A tak v těchto dnech chystá už 12. ročník festivalu, který se vyprofiloval v zábavu pro celou rodinu. Úspěšná česká lyžařka vyhrála závod na 30 kilometrů na OH v Turíně. Také proto neměla žádnou radost z toho, že její následovníci na posledních olympijských hrách, které se konaly v Pekingu, naprosto propadli.

Co se dá udělat s tím, aby se minimálně začalo blýskat na lepší časy? „Těžká rada,“ pokyvuje Kateřina Neumannová hlavou. „Většina lidí z absolutní světové špičky je výkonnostně někde jinde než naše reprezentace. Je to o tom, aby se povedlo najít vhodné mladé závodníky a dlouhodobě s nimi tvrdě pracovat. Já osobně možnost zlepšení v ničem jiném než v tvrdém tréninku nevidím.“ Právě tréninkové dávky, které Kateřině ordinoval na Šumavě trenér Stanislav Frühauf, jsou dodnes mezi lyžaři legendární. Proto byla nejlepší na světě.

Fanoušci mohou Kateřinu Neumannovou slyšet v roli moderátorky pořadu Radiožurnálu Sport. Do pátečního Finiše Kateřiny Neumannové si zve populární osobnosti. „Málokdy řešíme těžká témata.“ Trochu ji dokázal vykolejit Lukáš Pollert, olympijský vítěz ve vodním slalomu. „On je hodně „svůj“, to se o něm ví. Na některé jeho odpovědi jsem v živém vysílání neuměla úplně rychle reagovat,“ směje se hodně čerstvá padesátnice.