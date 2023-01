Krajský přebor žactva na Strahově: 60 m Tomáš Čoka 7,76 (r 7,72 - letos nejl. v kraji), Lukáš Topka (oba Čéč) 8,04 - druhý, Matyáš Andreas (VS) 8,11, Tomáš Jauker (ČD) 8,12, děvčata Nina Zajícová (NB) 8,28 - nejl. v kraji, Tereza Kozáková (Pí) 8,29 - druhá, Šimona Piskačová (14, Sok) 8,40 - třetí, Lucie Němcová (JH) 8,43 (r 8,35), mladší Jan Hazuka (SKP) 8,25, David Houzim (oba SKP) 8,52, děvčata Barbora Šůnová (12, VS) 8,61, Valentýna Machartová (JH) 8,72, Pavlína Loudová (PT) 8,79 (r 8,72), 150 m Tomáš Čoka 18,67 - nejl. v kraji, Václav Zeman (JH) 19,96 - druhý, Zajícová 20,16 - nejl. v kraji, Kozáková 20,31 - druhá, Laura Voldřichová (Sok) 20,44, 300 m Josef Kašpárek (JH) 40,52 - nejl. v kraji, Jan Kubák (ČD) 43,76, Zajícová 43,24 - nejl. v kraji, Kateřina Blacká (VS) 45,67, Natálie Kovářová (JH) 46,04, 800 m Tomáš Čoka 2:07,69 - nejl. v kraji, Sofie Janowiaková (Sok) 2:35,56 - nejl. v kraji, Linda Kupková (NV) 2:40,41, Karolína Šumerajová (VS) 2:41,41, mladší Christian Teca Manuel (VS) 2:32,25, Adam Šafránek (Sok) 2:37,20, 1500 m Miloslav Suchý (Sok) 4:50,28, Josef Kovář (Pí) 5:01,25, Nora Plachá (VS) 5:28,33, Barbora Plonerová 5:31,47, Anastasija Bogdanova (obě Sok) 5:40,47, 60 přek. Rostislav Pivec (NV) 9,72, Sofie Janowiaková (Sok) 8,39 - krajský rekord, Angela Linda Manuel (VS) 9,81, Magdaléna Straková (Sok) 9,87, ml. Jolana Prixová (PT) 10,12, Simona Lomská (Čéč) 10,19, Elen Albrechtová (Sok) 10,50, dálka Topka 501, Tomáš Klabouch (Sok) 498, Straková 524, Lucie Blažková (ČD) 480, Kateřina Blacká (VS) 478, tyč Pivec 302, Jan Šíla 272, David Ferko (oba Sok) 222, Linda Kupková (NV) 232, Eliška Krupičková (12, Ves.) 222, Zuzana Motejlová (Čéč) 222, Valerie Pilchová (NV) 202, koule Václav Zeman (JH) 12,05, Matyáš Havel (PT) 11,46, Barbora Jílková (Ves.) 9,80, ml. Tadeáš Čepčány (Čéč) 10,39, Lomská 9,41, Magdaléna Dvořáková (12, Sok) 8,71, Pilchová 8,70, 4x200 m chlapci VS 1:51,42, děvčata Sokol 1:53,97, VS 1:55,12.