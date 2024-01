Ve volejbalové Lize mistrů se zase potvrdilo, že Jihostroj České Budějovice urazil od léta velký kus cesty. Jihočeši vyhráli nad týmem z Kanárských ostrovů 3:2. Podívejte se na video u tohoto článku. Opravdu to stojí za to.

Jihostroj České Budějovice v Lize mistrů. Podívejte se na super výměnu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dominovaly obrany. Na síti. Ale i v poli. Všichni hráči Jihostroje, snad kromě univerzálů, dokážou chytit i zdánlivě ztracené balony. Podívejte se na video u tohoto článku. Opravdu to stojí za to. "My se na síti snažíme blokem míč zpomalit, kluci to za námi v poli dobře pochytávají," nechal nahlédnout do taktické kuchyně slovenský volejbalista Peter Ondrovič. Rodák z Malacek se dostal na přelomu roku do výborné formy. Také on zasáhl do neuvěřitelné výměny. Taková se povede jednou za deset let.¨

Jak dlouho létal míč přes síť? Kdo výměnu vyhrál? Kdo se jako poslední dotkl míče? Podívejte se na video. V sobotu do Č. Budějovic přijede Karlovarsko. Bude to šlágr 18. kola extraligy. "Nám je jedno proti komu hrajeme. Každý zápas je teď pro nás ten nejdůležitější. Není rozdíl, jestli proti nám je Las Palmas nebo bude Karlovarsko," uvedl polský trenér Jihostroje Andrzej Kowal. "Doma jsme silní a navíc jsme všichni zdraví, to je ze všeho nejdůležitější," dodal. Tady jsou fakta ze zápasu Jihostroj - Las Palmas.