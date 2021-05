Reprezentanti táborského ČEZ Cyklo Team mají zdárně za sebou zahajovací soustředění před startem silniční sezony. Za intenzivní přípravou se do Chorvatska vypravili kadeti, junioři a muži.

Michael Boroš (vpředu) a Adam Kubík na soustředění v Chorvatsku. | Foto: archiv ČEZ Cyklo Teamu Tábor

Dějištěm tradičního jarního soustředění táborských cyklistů se nově stalo malé chorvatské městečko Vodice ležící nedaleko přímořského historického města Šibeniku.

„Po dlouhé době jsme byli nuceni změnit tradiční místo jarního najíždění kilometrů a namísto do Itálie jsme vyrazili do Chorvatska. A byla to dobrá volba,“ pochvaluje si trenér ČEZ Cyklo Teamu Tábor Michal Bednář.