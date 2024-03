Ve čtvrtek večer v Č. Budějovicích, v neděli v Karlových Varech. Je tady atraktivní čtvrtfinále české volejbalové extraligy. Jihočeši sice se soupeřem ze západu Čech v sezoně dvakrát prohráli, ale podle trenéra Andrzeje Kowala to nic neznamená. Pdívejte se na video u tohoto článku, co odpověděl na dotaz Deníku.

Fanklub Jihostroje pořádá výjezd na nedělní zápas do Karlových Varů. "Zájemce prosíme o co nejrychlejší přihlášení u předsedy fanklubu Jana Čipery," vzkazují skalní fanoušci, kteří ke konkrétnímu vzkazu přidávají i telefon, na který se zájemci o výjezd mají ozvat: 775 012 420.

Hudeček má posilu. Přijede přímo do haly. Motor nás vyřadil, my vám to vrátíme