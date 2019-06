České Budějovice - Atleti SK Čéčova České Budějovice bilancují medailově úspěšné období.

Výsledky atletů SK Čéčova Č. Budějovice, medaile udělaly trenérům radost. | Foto: Deník

Uspěli na KPJ st. žactva v Táboře: St. žactvo získalo na přeborech neuvěřitelných 17 medailí, z toho 4 zlaté, 8 stříbrných a 5 bronzových a 10 os. rekordů. Nejvíce medailí u děvčat získaly L. Vilhelmová a to 1. místo na 300 m v os. r. 43,13, 2. místo v dálce 510 cm a Šteierová a to 1. místo na 150 m 20,17 a 2. místo na 300 m v os.r. 43,30. Ve velkém stylu se představila vrhařka Kršíková, která vybojovala zlato v kladivu 33,94 m (o 3 m os. r.) - tímto výkonem se zařadila na 8. místo v republikových tabulkách, stříbro v hodu diskem 25,05 m. Poslední medaili přidala v hodu kladivem (24,49 – os. r.) Šestáková. V chlapcích zazářil P. Tomášek a to ve vrhu koulí 11,58 (2. místo), v hodu diskem 33,41 – os. r. (2. místo) a hodu kladivem 27,23 - os. r. (3. místo). Další os. rekord a 3. místo v hodu oštěpem 38,74 m vyházel Nový, který si navíc ještě doběhl pro bronz na 800 m. 3. místo za čas 40,70 na 300 m patří Drnkovi. Zlatou medaili si přivezla štafeta 4 x 300 v sestavě Drnek, Nový, Hlaváč, R. Krejčí, bronzovou také štafeta 4 x 300 m ve složení J. Čoka, Kvasnička, Čermák, Holoubek (věkem ještě všichni ml. žáci), stříbrnou štafeta 4 x 60 m ve sestavě Kollarová, Šteierová, L. Vilhelmová, Hlaváčová a poslední bronzovou získala štafeta chlapců na 4 x 60 m (Nový, Drnek, Hlaváč, R. Krejčí).