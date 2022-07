Z Jihočechů vyhrál Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB) se svými letos nejlepšími 753 (regulérní vítr 1,3 m/s), Adéla Záhorová (VS) s 534 a 15letá Adéla Štefanová (Sokol) 800 m v osobním rekordu 4:51,87. Další výsledky závodníků našeho kraje: dálka 3. Petr Svoboda 693, 2. Eliška Novotná (oba VS) 488, 800 m 3. Magdalena Zajícová (18, VS) 5:19,76 - os. rek.