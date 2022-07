Ujdete za týden 20 kilomterů? Zdá se vám to hodně? Jsou to čtyři kilometry na každý všední den.

Doporučujeme, abyste si vzali k ruce tyčky. Hůlky. Rázem se z vás stane sportovec, který provozuje nordic walking.

Nordic walking, česky severská chůze, je sportovní chůze se speciálními sportovními holemi pro lepší kondici, zejména zlepší práci horní poloviny těla. Ale na své si přijde i srdce, svaly, nohy a hlava. Uvidíte…

K výzvě Deníku se připojil také fotbalový kanonýr a bývalý reprezentant David Lafata. Podívejte se na video, jak mu to chůzí nordic walking jde po hrázi Velkého hajského rybníku v Dubném u Českých Budějovic, kde žije. "Pohyb je třeba v každém věku, nordic walking je výborný způsob sportování. Pokud už třeba nechcete nebo nemůžete běhat, tak je to ideální způsob, jak se můžete udržet v pohybu," vzkazuje do celé České republiky bývalý fotbalista Sparty Praha.

Věděli jste, že tento sport pochází z Finska?

Podle odborníků dokonce nordic walking přináší nám nový rozměr pohybu. Chůze se stává až sportovním zážitkem. No, tak zase takový zázrak to není, ale něco na tom asi bude.

A co konkrétně potřebujete? Nic moc. Tedy něco přece. Dobrou náladu, odhodlání a chuť občas překonat sám sebe. Když se vám ven třeba nechce… A hole.

„Potřebujete hlavně správné hole, bez nich to nefunguje,“ tvrdí odborné příručky. Zase ale až tolik složité to není. Netřeba v nordic walking hledat speciální vědu. Šikovní jedinci by určitě zvládli hole z lesa i samovýrobou, pro nás ostatní stačí navštívit obchod se sportovními potřebami, kde vám jistě rádi a dobře poradí. Rozhodně se ale nenechte zlákat k nakoupení nejdražšího vybavení. V tom to není. Ani s ním totiž, pokud sami nebudete chtít, nic nezmůžete. A mají-li vám hole jen stát v koutě, tak to mohou být docela klidně ty levnější.

Důležitá je pravidelnost. I proto přichází Deník s letní speciální výzvou.

Pokud se jen jednou vydáte ven, abyste se vyfotili, nahráli si video, a ukázali kamarádům, že chodíte nordic walking, valný význam to mít nebude. Pokud ale vydržíte týden, měsíc, třeba i rok, pokud se vydáte na procházku i v nečase, kdy by soused ven ani psa nevyhnal, tak klobouk dolů. Uvidíte, že se vám bude lépe dýchat a budete se na svět usmívat zase o něco víc.

Tempo, o kterém mluvíme v titulku tohoto článku neberte doslova. Je nastaveno pro středně pokročilé jedince. Ale nepodeňujte ho. Není špatné zvolit si sám svoje tempo tak, abyste cítili, že vám cesta ubíhá, že se jen tak neploužíte krajinou. Prostě půlhodinka ostřejší chůze nikoho nezabije, naopak posílí váš zdravotní stav a osvěží vaši mysl. A protože s touto výzvou přichází Deníku v létě, doporučejeme vyrážet do okolí brzy ráno. Klidě už po šesté hodině. Uvidíte, že v tom nejste sami, určitě budete potkávat sportovce, kteří se vydali na stejnou cestu.

Na své si přijdou téměř všechny věkové a výkonnostní skupiny, záleží, kdo má hole v ruce a co od nich chce. Téměř v každém opdborném článku najdete, že je třeba detailně dodržovat správnou techniku. Ano. Důležoitá je, ale když ji zase tak precizně nebudete řešit, brzy zjistíte, že vám nordic walking přináší radost, i když třeba nechodíte úplně předpisově narovnaně.

Pokud si nastavíte, že každý den zvládnete 35 minut, telefon v kapse vám jistě rád poví, kolik máte za sebou, jakým tempem jste šli a kudy vedla vaše trasa.

Jdete do toho s námi? Napište nám (kamil.jasa@denik.cz). Výzva Deníku je tady: Ujít nordic walking za měsíc 80 km v tempu 1 km pod 8.45. Konkrétně to znamená 20 km za týden. 4 km za den. Zhruba za 35 minut. Jak jsme ale psali, konkrétní vzdálenost i tempo si upravte podle sebe a třeba takový den volna vám pomůže nabrat nové síly. Hlavně psychické, protože procházka, byť v ostřejším tempu, vám těch fyzických zase tolik nevezme. A důležitá je hlavně chuť. Kdo se na chůzi s hůlkami těší, má vyhráno.

Minimálně jeden člen sportovní redakce v Jihočeském kraji začne přesně s novým dnem v měsíci. Třeba se k němu přidají i další. A podívejte se na video u tohoto článku. No není v České republice krásně? Jen pro zajímavost, právě tyto obrázky jsme natočili v okolí českovrbenských rybníků v Jihočeském kraji. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic. Na území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků ji užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm. Jedná se údajně o 193 druhů ptáků. Autor článku vyráží s hůlkami v ruce na 35 minut už druhý rok. Den co den. Tedy s víkendovými přestávkami. A tak se nemusíte bát, že ptáky v rezervaci vyplašíte nebo vyrušíte. Na sportovce s hůlkami jsou už dávno zvyklí.