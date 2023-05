Vyběhni pro ty, kteří běžet nemohou. To je motto běžeckého projektu, ke kterému se připojili také sportovci ze spolku Aktivně s vozíkem z Hluboké nad Vltavou.

Jihočeši se připojili k celosvětovému projektu Wings for Life World Run | Video: Deník/ Kamil Jáša

Celý svět díky Wings for Life World Run sbírá v jednom okamžiku finanční prostředky na léčbu poranění míchy. Česko se zapojilo také – už podesáté. "Je to vlastně naše první akce v letošním roce, která je součástí projektu Hluboká fandí parasportu," uvedl Ivan Nestával ze spolku Aktivně s vozíkem. "Jsme rádi, že jsme součástí Wings for Life World Run."

Na startu se objevil i předseda České paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. "Je to tradice, dřív jsme jezdili do Vídně, teď jsme rádi, že jsme součástí něčeho hezkého u nás doma. Je to skvělý projekt, jeden z největších, který podporuje léčbu poranění míchy."