Na turnaji jste odpálil dva homeruny. Proti Španělsku se po vaší úspěšné akci čeští hráči dostali do vedení 2:1. Na konci utkání za stavu 3:1 přiletěl míč do vaší rukavice na první metě, bez problémů jste zahrál třetí aut.. Byl celý turnaj pro vás zážitek?

Nezapomenutelný zážitek. Podařilo se nám to, co nikomu předtím. Po prohře se Španělskem 7:21 by málokdo očekával, že by jsme je ve finále mohli porazit. My jsme ale věřili, stáli jsme jeden při druhém. Pokaždé, co jsem se vracel ze hřiště na střídačku, tak jsem od kluků cítil tak pozitivní energii a víru jako snad nikdy. V poslední směně jsem byl trošku nervózní, přece jen Španělé měli obsazenou první a druhou metu se dvěma auty, a kdyby se jim podařil odpálit homerun byl by konec. Potom Španěl odpálil míč po zemi na mě a v tu chvíli jsem věděl, že vítězství je naše.