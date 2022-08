Na závodnice čekaly nejprve dva plavecké okruhy (2x200 metrů) v Ktišském rybníce. Následovaly čtyři okruhy na biku (4x1,9 km) a na závěr dva běžecké okruhy (2x1,2 km). V cyklistické i běžecké části čekaly na závodnice zajímavé nástrahy, se kterými se musely vyrovnat.

Do Short tracku postoupilo pouze 25 nejlepších závodnic ze sobotního programu evropského šampionátu. Do Ktiše si našly cestu i stovky fanoušků, kteří vytvořili závodnicím skvělou atmosféru. Již plavecká část naznačila, že to nemusejí mít favoritky tak jednoduché. Sobotní vítězka Sandra Mairhoferová vylézala z vody s dost velkou ztrátou na čelo závodu, nicméně ani její největší soupeřky Alizée Patiesová, Loanne Duvoisinová a Solenne Billouinová nebyly na čele.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Podle předpokladů se favoritky přesunuly do čela závodu na cyklistické části. V její polovině již vedla Italka Mairhoferová před Patiesovou a Billouiovou (obě Francie). Favorizovaná Švýcarka Duvoisinová měla přeci jenom ztrátu, která na lídryni závodu do druhého depa ještě narostla.

A v běhu Mairhoferová potvrdila, že přijela do Prachatic ve skvělé formě. V cíli měla čas se ještě pozdravit s fanoušky kolem trati. Za ní si pro druhé stříbro tohoto víkendu doběhla Patiesová a bronz získala Billouinová. Tentokrát ani skvělý finiš Duvoisinové na medaili nestačil. A hned pátá příčka patřila skvělé české reprezentantce Jindřišce Zemanové.