Sumář výsledků soutěže plavecké všestrannosti ČR potěšil jihočeské oddíly. Matouš Vojtěšek z Písku byl první na 200 PZ v čase 2:23,02 a sedmý na 100 kraul 58,44, jeho oddílový kolega Jan Jehlík byl druhý na 100 prsa časem 1:12,34, čtvrtý na 200 PZ za 2:26,20 a desátý na 100 motýlek časem 1:07,43!

Plavání. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Letní krajský přebor mladšího žactva bude nadcházející sobotu v Prachaticích se začátky v 9 a 14.15 hodiny.

Druhý závod Českého poháru začne v pátek Velkou cenou Pardubic. Byli k ní přijati také četní Jihočeši. Například na 50 kraul mají startovat v 11. rozplavbě Karolína Kubošková (Pl), kvalifikovaná časem 29,74, ve 12. rozplavbě Tereza Kozáková (ČK) s časem 29,61, ve 13. Kristýna Anna Veselá (ČK) s výkonem 29,44, v 16. Anna Pilsová (obě ČK) s časem 29,10, v 17. Hedvika Podruhová s vizitkou 28,87 a Veronika Senderáková se 28,98, v mužích "pojede" v 18. rozplavbě Václav Novák (všichni PlČB) s 25,82, na 200 prsa je do 4. rozplavby nominována Lucie Furchová (Pl, 2:52,82) a do šesté Tereza Kozáková se 2:53,80. Na 1500 kraul se do třetí rozplavby dostal Ondřej Zach (Pl) s výkonem 15:51,50, atd.