České Budějovice - Volejbalový dámský tým kategorie U18 obsadil na ME v Plovdivu sedmé místo. V týmu trenéra Nováka úspěšně reprezentovaly také Jihočešky. Studentka Gymnázia Česká Daniela Černá a studentka Gymnázia Jírovcova Eva Valentová ochotně odpověděly na dotazy Deníku. Dnes jejich výpovědi a fotografie najdete také v tištěné verzi listu.

Volejbalový dámský tým kategorie U18 obsadil na ME v Plovdivu sedmé místo. V týmu trenéra Nováka úspěšně reprezentovaly také Jihočešky. Studentka Gymnázia Česká Daniela Černá ochotně odpověděla na dotazy Deníku.



Co říkáte 7. místu?

My doufaly v lepší výsledek, který by znamenal postup na mistrovství světa do Peru. Přesto je tento turnaj hodnocen celkem kladně.



Na jaký post vás trenér posílal?

Na pozici univerzála nebo smečaře, ale v tomto týmu mám úlohu spíše jako střídající hráčka.



Do jakého duelu jste naskočila?

Jsem hrozně ráda, že jsem mohla zasáhnout do zápasu proti Italkám. Sice jsme prohrály, ale pro mě to byl velký zážitek. Myslím, že jsme předvedly hezký volejbal. Je velká škoda, že většinu zápasů nikde nepřenášeli online.



Titul vybojovaly Rusky, jsou opravdu výjimečné? Byly lepší než další týmy?

Rusky měly výhodu ve výšce a razanci útoku. Nemyslím si ale, že by byly na turnaji jednoznačně nejlepší.



Program české reprezentace kategorie U18 dál pokračuje?

Ano. Další turnaj nás čeká na konci července, kdy pojedeme na Olympijský festival, který se uskuteční v Gruzii.



Jak hodnotíte klubovou sezonu ve VK Madeta ČB?

Je povedená. Řekla bych, že naše sezona je vynikající nejen díky skvělému úspěchu žen, ale i z toho důvodu, že naše juniorky i kadetky postoupily do Final Four v extralize. Pevně věřím, že v obou kategoriích máme šance na medaile.

Zmínila jste velký úspěch žen. Madeta vyhrála I. ligu, vybojovala si právo startu v extralize. Co tomu říkáte?

Extraliga žen by pro náš klub byla velmi dobrou zkušeností, a proto tuto nabídku považuji za pozitivní.



Jak stihnete učení a volejbal? Jde to společně dohromady?

Chodím do sportovní třídy v Gymnáziu Česká. Někdy je to těžké, protože často chybím. Musím si všechno dopisovat a doučovat se. Naštěstí se mi většina učitelů snaží co nejvíce vyhovět, nechávají mi potřebný čas na dopsání. S absencí to zvládám velmi snadno jen díky úpravě vzdělávacího plánu. Do absence se mi totiž nezapočítávají reprezentační pobyty.



Všimli si vaši spolužáci, že reprezentujete ČR na ME 2015?

Většina spolužáků si snad všimla, že jsem nebyla měsíc ve škole…

S volejbalem začínala Eva Valentová v SK Třebín. Jejích spolehlivých a obětavých výkonů si všimli nejprve ve VK Madeta ČB, později dokonce v reprezentačním týmu. Na ME kategorie U18 patřila k základním stavebním kamenům týmu.

„Byla to pro mě veliká zkušenost, úroveň je rozhodně vyšší, než je v naší extralize," vyprávěla po návratu. V popisu práce libera je především přihrávka soupeřova servisu. „Také podání na mistrovství Evropy bylo kvalitnější, než s jakým se setkávám v české soutěži," doplnila.

Ze všech zápasů se jí nejvíc vydařil ten, který ČR odehrála proti Belgii 2:3 (19, 23, -23, -19, -8). „Celý zápas byl hodně kvalitní, sice jsme prohrály, ale měla jsem dobrý pocit."

Česká reprezentace si v Plovdivu brousila zuby na postup na MS. To se nepovedlo. „Mrzí mě, že jsme nedokázaly být lepší, měly jsme na to, ale neberu to jako zklamání," hledí optimisticky k dalším volejbalovým výměnám studentka Gymnázia Jírovcova v Č. Budějovicích. „Známky mám celkem slušné, ve škole mi vycházejí vstříc," dodává sympatická volejbalistka.