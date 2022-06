V extralize v Plzni byl Tomáš Kratochvíl (Sokol), hostující za Plzeň, čtvrtý v dálce v nejlepším letošním výkonu v kraji 735. Adéla Záhorová (VS Tábor) skákala mimo soutěž a byla sedmá se 563, letos čtvrtým výkonem v kraji. Marek Strnad (NV) za Pardubice běžel 1500 m opět pod čtyři minuty a se 3:56,66 byl pátý.

Třetí kolo II. NL, sk. B ve Vlašimi ubralo z náskoků jihočeských oddílů na čele soutěže. Muži Čtyř Dvorů byli se 127 b. třetí za Klatovy 153,5 a Pacovem 148 (VS osmé s 96), ženy VS Tábor druhé se 169 b. za Jeseniovou 215,5 (Čt. Dvory páté 91).

Nejlepší výkony sezony v kraji vytvořili vítězná Anna Hrabáková na 5000 m časem 19:44,36 před druhou oddílovou kolegyní Kristýnou Daňovou 19:47,62 a třetí Lucií Novákovou s osobním rekordem 19:55,10, tyčkařka VS Tábor Pavla Buřičová, v závodě druhá se 322, a nestárnoucí kladivář Václav Toman (VS), druhý se 47,42 metru.

Individuální vítězství zapsali Lurdes Gloria Manuel (VS) na 200 m 24,45, milevská Pavla Molíková (host VS) na 100 přek. v osobním rekordu 14,52 (letos třetí v kraji) a v dálce s 555, výškařka Julie Kotalíková se 163, trojskokan Marek Volf (49) se 13,28 (letos druhý v kraji), štafeta VS na 4x100 m (Marušovy, Cílková, Manuel) 47,75, oštěpař Michal Černý, s 55,55 letos druhý, a chodec Čtyř Dvorů na 5000 m Pavel Suchý se 27:26,27 ze závodu v Novém Městě.

Z dalších výsledků: 100 m 5. Dominik Novotný 11,62, 2. Barbora Cílková 12,49, 4. Linda Marušová 12,70, 6. Kateřina Marušová 12,96, 7. Pavla Molíková 12,84, 9. Anna Borová 13,04, 200 m 7. Filip Holoubek 23,06 - třetí v kraji, 2. Cílková 25,70 - os. rek., 5. Kateřina Marušová 26,07, 7. Linda Marušová 26,11, 400 m 2. Holoubek 50,92, 6. Jakub Škrdleta 52,36, 800 m 2. Škrdleta 1:57,99 - druhý, 7. Daniel Gribbin 2:02,84 - os. rek., 8. Michal Jarolím 2:03,55, 12. Filip Toul 2:07,22, 8. Barbora Hesová 2:27,91, 1500 m 3. Roman Budil 4:20,87, 5. Nora Plachá (14, VS) 5:20,69, 6. Eva Jarošíková (17) 5:22,26, 5000 m 3. Jarolím 17:21,27, 6. David Pikl 17:43,82, 100 přek. 7. Melanie Turková 16,45, výška 7. Štěpán Pokorný 183, 8. Šimon Urbánek 177, 9. Marek Volf ml. 177, 2. Tereza Čápová 160, 5. Kateřina Kolací 154, tyč 7. Zbyněk Zeman 286 - os. rek., 4. Eliška Andrlová 252 - os. rek., 6. Kateřina Kršková 237, dálka 3. Pokorný 633, 4. Zeman 629, 6. Lukáš Vacek 622, trojskok 4. Pokorný 12,67 - třetí, 7. Vacek 11,87 - os. rek., 8. Urbánek 11,76, koule 2. Kamila Kůtová 10,83, 4. Kateřina Lustyková 10,00, 5. Kateřina Kršková 9,96, 2. Petr Varyš 12,98 - os. rek., třetí v kraji, 3. Marek Marvan 12,71, 4. Marek Bakula 12,14, 5. Jindřich Vít 11,90 - os. rek., 10. Václav Toman 10,87, disk 5. Baronová 30,93, 4. Toman 36,46 - druhý, kladivo 6. Baronová 30,19, 6. Tomáš Rys 35,12, 7. Jakub Smetana 35,01 - os. rek., 8. Marvan 34,97, oštěp 3. Erika Kofroňová 31,34, 5000 m chůze 2. Oliver Ernst 30:03,05, 3. Matěj Nejedlý 32:46,57. Muži Klatovy 153,5, Pacov 149, Čt. Dvory 127… 8. VS 96, ženy Jeseniova 215,5, VS 169, Kr. Vinahrady 1249, Sp. Praha 101, Čt. Dvory 91 atd.

Z atletické ligy vytěžili Jihočeši tentokrát jen pár osobních rekordů

KP družstev mužů a žen ve Veselí: 100 m Jan Sobotka 12,12, Kateřina Hlaváčová (15) 12,89, Jitka Bočkayová 13,13, 400 m Vít Moučka 54,96, Jan Kinšt 55,03, Jan Čoka 55,45, Klára Konfrštová 61,27, Ludmila Kozlová (15) 64,79, 1500 m Tomáš Čoka (14) 4:28,27, Natálie Völflová 5:40,38, výška Sobotka 187 - os. rek., pátý v kraji, Adéla Chválová 152, dálka Sobotka 566, Lucie Čermáková 495, trojskok Stanislav Absolon 11,18, Lenka Kollarová 10,43 - os. rek., koule Veronika Divišová 10,04 - os. rek., Adam Zeman 12,62 - os. rek., Jan Hubka 12,57 (rozhodly poslední pokusy), oštěp Kateřina Kabíčková 29,11, Ondřej Nový (17) 48,57 - os. rek., letos třetí muž v kraji, Adam Zeman 45,58, muži Veselí 135, Čéčova 114, JH 107, ženy Čéčova 227, Blatná 84,5, Milevsko 76, atd.

KP ml. žactva v J. Hradci: 60 m Jakub Kunzman (NV) 8,10, Jan Hazuka (12, SKP) 8,22, Šimona Piskačová 8,25, Barbora Šišková (obě Sok) 8,28, 150 m Kunzman 19,36, Adléta Jirsová (ČZ) 20,38, 600 m Sofie Janowiaková (Sok) 1:45,50 - nejl. v kraji, Jolana Prixová (12, PT) 1:50,59, 1000 m Tomáš Nevěřil (VA) 3:12,38 - nejl. v kraji, 60 přek. Matěj Kovačík (Sok) a Matěj Hnízdil (PT) 10,32, Janowiaková 9,67, Lucie Paťhová (ČD) 10,61, výška Matěj Bouška (PT) 152, Paťhová 143, Valerie Matějková (Sok) 143, dálka Tony Votava (NV) 473, Tomáš Klabouch (Sok) 447, Piskačová 463, Sofie Štojdlová (Sok) 455, Barbora Habichová (12, Pí) 440, koule Matylda Vacková (ČD) 10,32, Tadeáš Čepčány (Čéč) 9,44, kriket Kovačík 55,17, Jan Beneda (Sok) 54,82, Čepčány 54,62, Pavlína Loudová (11, PT) 46,66, chlapci Sokol 141,5, NV 74,5, PT 62, děvčata Sokol 146, ČD 70, JH 54.

II. kolo KP přípravek, sk. A v Prachaticích: 50 m (61 start.) Amelie Kubatová (Sok) 7,59 - nejl. v kraji, 600 m (46) Adam Šefránek (Sok) 2:08,47 - třetí, Karel Vlásek (ČD) 2:09,58, dálka Kubatová 435, Adéla Nováková (ČZ) 414, Ema Radová (Sok) 409, kluci Sokol 484, ČD 313, PT 210, děvčata Sokol 315,83, Písek 266,83, ČZ 251.

Osm českých medailí mladých plavců

Z víkendových letních pohárů ČR, oblast Čechy přivezli čtyři Jihočeši medaile.

11letý Jakub Valentík z Písku vyhrál v Mladé Boleslavi 100 znak časem 1:17,26 a byl druhý na 100 motýlek za 1:24,28, Daniel Gorbach (KIN ČB) je bronzový na 400 a 800 kraul se 5:23,29 a 10:58,05. 10letá Klaudie Linhartová (Fezko) byla v Náchodě druhá na 50 prsa 44,16, třetí na 100 prsa 1:40,90 a na 200 PZ 3:20,02, Kristýna Beňová (PlČB) vybojovala bronz na 200 kraul 2:55,77.

Z dalších výsledků - 11letí: Eliška Koláříková (Písek) 9. a 10. znak 1:23,64 a 3:03,79, 9. motýlek 1:32,30, Josef Gottwald (KIN) 8. a 4. znak 1:23,66 a 3:07,73, 6., 8., 10. a 5. kraul 32,14 - 5:41,80 - 1:15,20 - 2:40,60, Valentík 8. a 7. kraul 32,56 a 1:11,56, 6. motýlek 37,52, Vanesa Tylová (Fez.) 10. motýlek 1:33,59 a 4. prsa 1:32,15, Izabela Bočková (JH) 4. kraul 5:48,04, Gorbach 9. kraul 1:13,17, 10letí: Linhartová 9. a 7. kraul 36,04 a 1:21,72, 6. PZ 1:30,58, 1:19,06 - 6:10,32, Beňová 7., 4. a 5. kraul 35,47 - 1:19,06 - 6:10,32, Jan Štícha (KIN) 9. kraul 6:38,38, Andy Zeithaml (JH) 10. kraul 6:39,26.

O nadcházejícím víkendu bude v Č. Budějovicích letní mistrovství ČR staršího žactva (so 9 a 16, ne 9 a 16).