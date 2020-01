České Budějovice – V neděli 5. ledna zemřel v Telči ve věku 79 let RNDr. Čestmír Hofhanzl, vynikající jihočeský tyčkař šedesátých let.

Na srazu bývalých budějovických atletů. | Foto: Deník/archiv VLM

V roce 1960, kdy v kraji závodili mimo jiné třeba Pešek, P. Uhlíř, Vávra, Kavan, Brych, Ivan Koubek, Ciboch atd. vyrovnal v dresu D. Tábor výkonem 395 cm krajský rekord Jiřího Zenáhlíka (Sl. Tábor) z roku 1941 a začal několikaletý boj o to, aby se stal prvním Jihočechem s výkonem nad čtyři metry. V roce 1962 zdolal 382, v roce 1962 přidal deset centimetrů, v roce 1963 se dostal přes 385, ale rok nato se přece dočkal. Překonal 402 a 27. září v Jablonci už v dresu Slavoje ČB 410. Připomeňme si, že to byl rok, kdy Rudolf Tomášek jako první Čechoslovák zdolal poprvé pět metrů… V sezoně 1965 Hofhanzl vylepšil 24. října v Č. Budějovicích krajský rekord na 412 a rok nato 23. dubna (!) opět v Budějovicích na 420. Za tři roky tento zápis opravil o šest let mladší Karel Krtek na 421. Dodnes svými maximy oba zůstávají v jihočeské historické desítce, Čestmír jako devátý. Loni se přes takové výšky nedostal ani jediný Jihočech…