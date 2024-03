14. března začne play off extraligy volejbalistů. Odstartuje opravdu ve velkém stylu. V předchozích letech to často bývala formalita. Ano, hráči a trenéři diplomaticky odpovídali a vyprávěli: "Nikoho nemůžeme podcenit, každý tým má svoji sílu." Jenže realita byla úplně jiná. České Budějovice v boji o postup do semifinále soupeře jasně válcovaly. První kola play off prostě nemívala valný náboj…