Mistrovství České republiky nohejbalistů dotostu v Pekle potvrdilo, že trenér Emanuel Višavder se se svými svěřenci vydal správnou cestou. Dynamo sází na systematickou práci s mládeží, škoda nevyužité šance v dramatickém utkání s Čelákovicemi.

Dynamo ČB (stojí zleva): Petr Škoda, Richard Semančík, Kryštof Kalianko klečící zleva: Adam Nováček , František Lhotka | Foto: Deník/ Dynamo ČB

Šampionát pokračoval soutěží trojic. Prezentovalo se 21 družstev. "Náš oddíl postavil jednu sestavu ve složení Škoda, Kalianko, Nováček, Lhotka a Semančík." Týmy byly rozděleny do čtyř výkonnostních košů a následně pak do čtyř skupin. Z nich postupovaly pouze dva nejlepší týmy. "V naší skupině jsme měli Modřice A , Čelákovice A , TJ Baník Stříbro B a K. Vary B. S týmem Čelákovic jsme prohráli posledním možným míčem ve třetím setu 1:2. Jednoznačně jsme ve dvou setech porazili K. Vary a s Baníkem Stříbro B jsme opět vyhráli 2:1. Konečným soupeřem pro náš tým byly Modřice A, se kterými jsme sice drželi krok, ale koncovky obou setů jsme nezvládli. Velká škoda byla, že s Čelákovickým týmem jsme nedokázali vyhrát, ačkoli jsme jejich útok za devítek chytili, ale zazmatkovali při finální nahrávce. Byla to obrovská šance, kterou jsme nevyužili, ta nám vystavila stopku do dalších bojů o cenné kovy," hodnotil trenér Višvader.

Zkušený trenér přidal i osobní názor: "Nebylo nejlepším řešením vytvořit pětičlenné skupiny, z nichž postupovaly jenom dva týmy, které předem už byly favority šampionátu. Nehledě na to, že náš postup ze skupiny by byl senzací, jelikož v obou postupujících týmech byli hráči z extraligy mužů. Naši kluci v čele s Petrem Škodou a Kyštofem Kaliankem vzorně reprezentovali náš oddíl a zaslouží poděkování a velkou pochvalu."Mistrovsví ČR dorostu v soutěži trojic: 1. TJ Baník Stříbro A ( L. Tolar, Nozar, Kopejtko, L. Sobotka), 2. TJ Peklo nad Zdobnicí A (Fries, Čižinský, Kotyza Ferebauer, Koblic), 3. Vsetín (Dvořák, Tomek, Ma. Zbranek), 4. Modřice A ( Svoboda, Kolouch, Dlabka, Bednář)