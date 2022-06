Už by nebylo co dodat, ale nedá nám to. Z osobního archivu vytahuji článek z Jihočeské pravdy z dubna 1989 s titulkem "Honzovi k šedesátce", a protože je o něm, s dovolením bych kousky ocitoval…

"Zvenčí vypadaly ,Pozemky´ u Špačků všednodenně - tedy obložené koly jako čínské nádraží. Uvnitř v klubovně ale nálada ryze slavnostní, ba i růže na stole, narcisy, hyacinty, křehké květy třešní a svazečky fialek - to Honzovi Šulistovi k šedesátce…

Slavil ji samozřejmě právě tady, v areálu, jemuž je jedním z otců, tak jako pstruh oslavuje opravdu slavné příležitosti dozajista kdesi v horské bystřině a ptáci v korunách stromů. Protože tady po léta vkládal tolik sebe do práce pro ostatní, až sem vrostl, až splynul s tímto místem.

Když mu bylo šedesát…

Visí tu v klubovně veršované blahopřání Honzovi k padesátce. Jaké pak bylo to první desetiletí "navíc"? - "Řekl bych hlavně - pořád to byly dobré roky, zůstal jsem optimistou, život je fajn," shrnuje to nejdůležitější.

Hráče, trenéra, rozhodčího Šulistu tehdy před jeho padesátkou požádali, jestli by si nevzal na krk mládež, a on dobrák kývl. Na nábor mu přišlo pětadvacet děvčt, na první trénink už čtyřicet. Zapojil tedy syna, přitáhl k práci další kamarády a z "musu" mít dorostenky udělali v oddílu nosný program. "Uvědomil jsem si, jak jsou ty děti nádherné," říká. Přijal proto také do party každou, která chtěla volejbal hrát, ať měla talent nebo ne, každé dal příležitost.

Hrál se svými děvčaty dorosteneckou ligu, a když byl už trochu unaven, předal je nástupcům, že si "jen tak lehce" udělá zase žákyně - kamarádům dorůstaly děti a nechtěl je přece ponechat ulici…

Teď v tom dubnu 1989 šla na břehu Malše na jeho počest píseň za písní, zněly kytary neunavitelných sourozenců Francových, Věry Zavadilové, Jardy Buriána a dalších a s nimi alty, soprány i fistulky; jen jubilanta v tom sboru nebylo moc neslyšet, pořád cosi kutil v kuchyni, i na svůj velký den sloužil… A ještě celá v bílém se ke Špačkům dostavila také nahrávačka Anička Mikešová, pardon, teď už mladá paní - odpoledne se vdávala, ale jak by mohla zapomenout na Honzu v jeho slavný den?!

Sešla se tedy k dědečkově jubileu celá jeho pestrá volejbalová rodina, aby ho slovy staré písničky "Šlapej dál" vyprovodila do prvních let důchodu, a její díkůvzdání muselo být slyšet nejméně do Mladého…

Takhle jako Jan Šulista se může potkat s šedesátkou jen člověk, kterého mají lidé obrovsky rádi, končila "Jihočenda".

Teď, když navždy ve věku 93 let odešel, budiž tahle reprodukovaná vzpomínka od nás malou kytičkou k poslednímu rozloučení s ním v pondělí 27. června od 13 hodin při mši v kapli sv. Otýlie na českobudějovickém hřbitově. Snad i ty řádky čtenářům trochu připomenou, jaký Honza byl a jakým u nás zůstává…