Pacov – Ostrý start motokrosové sezony je tady. V exjihočeském Pacově se v neděli pojede úvodní závod Buksa/Ados mezinárodního mistrovství republiky ve třídách MX1, MX2 a také veteránů a žen.

Martin Michek (š. 232) na startu závodu ME v Polsku | Foto: Orion Team Litomyšl

Pacov patří mezi jednoznačně nejoblíbenější česká závodiště a pravidelně zde bývají několikatisícové divácké návštěvy. Výborně připravená trať i celý závod. To je tradiční vizitka pacovských pořadatelů.



Letošní šampionát přináší některé změny. Z kalendáře vypadl závod družstev a nahrazen byl sedmým kláním jednotlivců. Skutečně jen kosmetickou změnu zaznamenal systém závodů. Ženám se zkrátila doba rozjížďky z dvaceti minut na patnáct.



V loňské sezoně se stal mistrem republiky v nejprestižnější třídě MX1 už počtvrté ve své kariéře Jihočech Martin Michek. Jeho cesta za obhajobou titulu ale nebyla jednoduchá.



Vypracoval se mu totiž nový konkurent Marek Sukup. Ten jel na „velké" čtyřistapadesátce teprve první sezonu a hned svůj premiérový závod proměnil ve vítězství. Dokonce dva podniky vozil červenou tabulku lídra šampionátu, ale nakonec přišly jeho chyby a Michek si zisk titulu ohlídal.



Martin Michek má tedy možnost letos získat již třetí titul v řadě a pátý celkově. Ve spanilé jízdě mu bude chtít zabránit konkurence, která se mu každým rokem víc a víc přibližuje. „Konkurence proti loňsku určitě nějaká přibude. Na našich tratích jsou čeští jezdci opravdu rychlí. Někteří kluci přeskočí z třídy MX2 do naší kubatury MX1. Uvidíme, jak se s tím kdo popere. Bude to asi podobné loňsku, plus někteří uzdravení kluci. Hned první závod v Pacově přinese parádní podívanou," je Michek přesvědčen.



Česká motokrosová jednička má již odjeté tři závody mistrovství Evropy, kde se usadil na čele třídy Open a vykročil tak za obhajobou titulu. „Na Evropě se pokaždé sešla pěkná konkurence. Závodil jsem i proti Timu Gajserovi, který je druhý v mistrovství světa. To byla výborná příprava," říká k povedenému vstupu do sezony.



Za největšího soupeře považuje právě Marka Sukupa. „Ten mi rozhodně nebude chtít dát nic zadarmo. Samozřejmě také můj týmový kolega Florent Richier, i když ten první závod vynechá. K tomu je spousta dalších českých jezdců. Ve špičce je jich dost. Myslím, že nás čeká letos dobrý seriál," těší se.



Dalším z aspirantů na stupně vítězů bude rozhodně i Jaromír Romančík, který na sobě tvrdě pracuje a kromě motokrosu jede velmi rychle i enduro, kde se letos prosazuje i v mistrovství Evropy. Po ošklivé zlomenině předloktí z loňského závodu v Pacově se vrací František Smola, jenž si pacovskou trať vyzkoušel i na nedávném jihočeském krajském přeboru.



Rovněž po zranění se vracejí také člen užší české špičky Petr Smítka a s ním i dva Jihočeši Václav Kovář s Martinem Fiňkem.



Kovář kvůli zlomenině obratle a doléčení dalších neduhů vynechal celou minulou sezonu, přeskočil na „velkou" motorku a vrátil se ve velkém stylu. O minulém víkendu byl patnáctý na mezinárodním mistrovství Německa těsně za Romančíkem. „Roční pauza by neměla být až takovým problémem. Myslím, že se do toho rychle dostane. Uvidíme, co od Vaška můžeme očekávat. Necháme se překvapit, co přinese Pacov," komentoval Michek návrat svého mladšího soupeře.



Na startu kubatury MX1 nebudou chybět ani zkušení jihočeští matadoři David Čadek a Zdeněk Blábolil.



Slabší třídu MX2 loni zcela ovládl Francouz Sulivan Jaulin. V neděli v Pacově pochopitelně nebude chybět. Postaví se mu však velice silný protivník, kterým bude Filip Neugebauer. Ten jinak běžně startuje ve vyšší kubatuře.



„Týden po Pacově mám v německém Teutschentalu závody mistrovství Evropy EMX250, takže když vše půjde tak, jak má, uvidíte mě v Pacově na malé motorce," vysvětluje Filip Neugebauer.



Aspirantů na nejvyšší příčky ale bude víc. Ať už to jsou Slovák Tomáš Šimko, nebo Maďar Bence Szvoboda. Z českých jezdců byl loni nejlepší Martin Krč na třetím místě, jenž měl horší konec sezony a na tempo Šimka s Jaulinem stačil jen jednou v Jiníně. Čeřit vodu hodně vysoko by mohl také jeden z největších talentů českého motokrosu Petr Polák, kterého vede jako trenér Jihočech Jan Froněk.



Mezi veterány nad čtyřicet let loni nenašel ani jednou přemožitele Martin Žerava a bude naprosto jasným favoritem i letos. Navíc, když jeho největší konkurent Jindřich Hrabica letos už nejspíš nebude startovat. Pravděpodobně jen o druhé místo se tak popere úctyhodných 115 dalších jezdců, kteří mají zaregistrované startovní číslo. Avšak i mezi nimi se najdou velice zajímavá jména a na stupních vítězů určitě uvidíme třeba Romana Skalku, Jihočecha Ladislava Mikase nebo Michala Kynčla.



Na prakticky domácí závod se chystá jihočeský Motosport Chýnov. „Budeme se chtít ukázat v dobrém světle," ujišťuje manažer týmu Evžen Zadražil. „Ve třídě MX1 sázíme především na zkušeného Michala Gregora. Mezi veterány budeme spoléhat na novou akvizici našeho týmu loňského bronzového medailistu z mistrovství republiky Ladislava Mikase. Dále se v této kategorii představí Jan Chromý a Zdeněk Svoboda," informuje Zadražil.



V závodě žen budou chýnovský klub reprezentovat Daniela Krejčová, loňská nejmladší účastnice této třídy Elena Kapsamer a nová posila týmu Julia Schrenk. „To je sympatická mladá Rakušanka, která má na svém závodnickém kontě například už i náročnou rallye Paříž – Dakar," uzavírá Zadražil.



Pacovská trať má drobnou inovaci v podobě nového skoku a zpevněné cesty z depa ke startu. Doprovodným programem bude půjčovna seagwayů či koloběžek. Vstupné činí 150 korun, děti do deseti let mají vstup zdarma. Nedělní program v Pacově začíná v neděli v 8 hodin volnými tréninky, hlavní závod startuje ve 13.00.