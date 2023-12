V září 2017 se nám ozval e-mailem bývalý krajský rekordman ve skoku dalekém a v trojskoku Jiří Budil (Škoda ČB), v tu dobu už žijící v Praze.

Jeho poslední setkání s námi... | Foto: Archiv Deníku

"S víc než čtvrtročním zpožděním jsem dostal do rukou stránku z novin Deník, kde píšete o jihočeských atletech z 60. a 70, let, kteří měli sraz," napsal. "Já jsem s politováním nemohl přijet, neboť mě svolavatelé nesehnali. Mrzí mě to a slibuji, když budu pozván a dožiji se další akce, rád přijedu."

"Snad si na mne vzpomenete. Jsem bývalý krajský rekordman, který zlepšil výkon Josefa Vosolsobě 696 cm z roku 1927 na sedm metrů a zhruba za týden v J. Hradci na 717," loučil se s přáním pevného zdraví.

"Otec svolavatel" těchto setkání Jiří Porcal vykonal podle přání a skokan přijel, například letos 31. března do restaurace Metropol. Porcal dohledal z tohoto setkání fotku a na ní sedí zleva Jirka Budil, Honza Kratochvíl, dcera Honzy Krejčího, která taky atletila na Rudé hvězdě, a Honza Janát.

"Zavolala mi paní Budilová, že Jirka je po smrti. Opakuji její slova, nezvládl svou nemoc a poddal se jí. Jak jsem ho znal jako kamaráda, dálkaře, a dobrého!, na boj s tumorem neměl sílu. Zemřel přirozenou smrtí. Ještě manželce kladl na srdce, že nesmí zapomenout, dal jí mé číslo, aby se se mnou telefonem spojila. Tlumočím vám tedy tuto smutnou zprávu. Odešel nám velmi slušný a dobrý kamarád. Pohřeb již v Praze proběhl," uzavřel Porcal svůj mail.

Co k tomu může dodat místní atletický novinář stejného ročníku, který si Jirku Budila samozřejmě pamatoval, jak skákal o dva metry dál než on. Tak jsem si na rozloučenou alepoň prolistoval své statistiky. V roce 1966 ještě za svým předchůdcem v rekordní listině Budil zůstal o fous se 695 cm, ale rok nato už uměl 728 a v trojskoku 14,64. Roku 1968 byl v dálce čtrnáctým Čechoslovákem se 730 a v roce 1969 si udělal osobní rekordy 731 a 14,81.

Dálkařský krajský rekord pak zlepšil roku 1977 Jarda Schmied (SÚ) na 737 a v trojskoku legendární Vlasta Mařinec z Pacova se 14,97 z roku 1996.

Jirka Budil skákal skoro všechny své rekordy na začátky sezon, v květnu. Letos se svého atletického jara už bohužel nedočkal.