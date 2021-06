Strakonice i LTC Tábor 1903 prohrály venku vždy o bod. Za Strakonice bodovali bratři Fialovi. Za Měchenice hostuje Schneider z ČLTK Praha. Na pozici jedničky však hráč z první tuzemské stovky neuspěl, prohrál s Přemyslem Fialou. Ani další hostující hráč Měchenic dvouhru nevyhrál. Truhlář z ČLTK podlehl v utkání dvojek Tomáši Fialovi. I když hráčky Strakonic vyhrály dvakrát bez boje, na celkový úspěch to hostům na kurtech Měchenic nestačilo.

LTC Tábor si vedl podobně. Táborští si dohodli hostování Horáka a Černé z ČLTK. Domácí Hradec Králové B postavil na post jedničky hostujícího Motla ze Sparty. Motl porazil Horáka 6:3, 2:6, 7:5. Černá naopak ve třetím setu proti Kulhavé uspěla. Hráčky jsou na celostátním žebříčku žen blízko sebe. Kulhavá je na 66. pozici, Černá na 72. Potěšila i Zuzana Linhová. Hráčka domácích Jelínková je v první stovce žebříčku. S Jihočeškou však jasně prohrála. Černé a Linhové se proti stejným soupeřkám výrazně povedla i čtyřhra. Na celkové vítězství to však Táboru nestačilo.

V jihočeské divizi prohrály všechny domácí týmy. Ambice z loňska potvrdil celek Bechyně, který bude v semifinále v sobotu hostit LTC České Budějovice A. Loni hrála Bechyně v divizi finále.

Výsledky - II. liga, skupina A: Měchenice - Strakonice 5:4. Body hostů: Schneider - P. Fiala 4:6, 5:7, Truhlář - T. Fiala 3:6, 2:6, bez boje Brožová a Brožová - Neradová. Do semifinále postupují Měchenice.

Skupina C: Hradec Králové B - LTC Tábor 1903 5:4. Body hostů: Chramosta - Jirovský 4:6, 2:6, Kulhavá - Černá 4:6, 7:5, 1:6, Jelínková - Linhová 0:6, 2:6, Kulhavá, Jelínková - Černá, Linhová 4:6, 1:6. Do semifinále postupuje Hradec Králové B.

Divize: Pelhřimov - Bechyně 3:6, ZVVZ Milevsko - LTC České Budějovice A 2:7, MANE Hluboká - LTC Tábor B 3:6, LTC České Budějovice B - Humpolec 3:6.

KP I: Sezimovo Ústí B - TK Písek 1:8, Český Krumlov - Sezimovo Ústí A 4:5, Strakonice B - Hluboká B 7:2, Start České Budějovice - Velešín 2:7.

Program na víkend:

II. liga, o 5. místo - skupina A: Strakonice - Most C, skupina C: LTC Tábor - Liberec C (oba v 10).

Divize, semifinále: Bechyně - LTC České Budějovice A, Tábor B - Humpolec, o 5. místo: Milevsko - Pelhřimov, LTC České Budějovice B - Hluboká.

KP I, semifinále: Písek - Sezimovo Ústí A, Velešín - Strakonice B, o 5. místo: Český Krumlov - Sezimovo Ústí B, Hluboká B - Start České Budějovice (vše v 9).