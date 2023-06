Jindřichohradecký lev je závod s extrémním zatížením, s extrémně obtížnými překážkami, pod dohledem extrémně přísných vojáků. Ale zvládne ho každý, kdo má rád adrenalin a zábavu. V sobotu ráno začne na vojenském cvičišti v areálu, kde je doma 44. LMOPR extrémní překážkový závod na 5+ km 30+ překážek.

Extrémní závod Jindřichohradecký lev | Video: Deník/ JHLev

Ředitelem závodu je Jiří Chalupský. "Když jsme jako studenti vysoké školy závod zakládali, vymýšleli jsme originální název," popisuje zakladatel závodu. "Jindřichův Hradec má lva ve znaku města a lev je symbolem České republiky," vysvětlil, proč zvolil se svým organizačním výborem právě tento název. Jindřichohradecký lev 2023. Jaký bude? Určitě extrémně zajímavý. Také čtvrtý ročník bude propojen s životem vojáků. "Loni dokonce vznikl a teď se ještě rozrostl armádní závod," popisuje Chalupský. "Dvě třetiny závodníků přicházejí z veřejnosti, třetinu tvoří vojáci," upřesnil.

Do hlavního závodu Jindřichohradecký lev se mohl přihlásit kdokoli. Týmy vytvořily nejrůznější party kamarádů. Do uzavřené části se mohou přihlásit pouze armádní družstva. "Ta je určena profesionálním vojákům, v akci budou přímo na trati dvě stovky."

Jindřichohradecký lev si za tři ročníky vybudoval velmi početnou fanouškovskou základnu. Diváků dorazí určitě hodně i teď. Pořadatelé dokonce zvažovali, že pozvou prezidenta České republiky Petra Pavla. "Padaly takové návrhy," usmívá se ředitel závodu Jiří Chalupský. "Ale neklaplo to," dodal.

Výjimečnost celému závodu dodává i prostor, ve kterém se běh přes překážky odehrává. "Je to uzavřené vojenské cvičiště, do kterého veřejnost během roku nemá přístup."

Trasa se mění každý rok, teď v sobotu bude zase jiná, než kterou týmy absolvovaly v roce 2022. "Snažíme s obměňovat překážky, ve vojenském areálu se snažíme najít i jinou trasu. Je pravda, že ve čtvrtím ročníku narážíme na limity, ale i přesto je připravená trať pro rok 2023 jiná." V praxi budou muset účastníci zvládnout 6 - 7 kilometrů."

Pořadatelé jsou nachystáni na všechno. I na nástrahy počasí. Loni bylo velké teplo, to by mohlo potrápit závodníky i letos. "Počasí si s námi během ročníku dost hraje," pousmál se ředitel závodu. "Loni bylo vedro, při prvním ročníku to byl zase naprostý opak," připomíná Chalupský déšť a zimu. A co letos? Jak bude v sobotu? "Lepší je sluníčko, je to pak všechno příjemnější pro diváky i pro závodníky," vyslovil přání ředitel 4. ročníku. "Pro ty, kteří doběhnou a chtějí s námi v areálu prožít i zbytek dne, je teplo lepší," vysvětlil.

Podívejte se na video, jaké typy překážek musí běžci zdolat. Která z nich je nejnáročnější? "Svoji náročnost mají všechny, ale myslíme na to, abychom to nepřehnali," říká Jiří Chalupský. "Ve startovní listině jsou borci, kteří závodí prakticky každý víkend, ale speciálně na našem závodu je i dost těch, kteří si závod přijedou užít. S partou si ho jednou za rok vyzkoušejí. Na startu bude spousta těch, kteří nejsou nějak extrémně trénovaní. Překážky koncipujeme komplexně na celé tělo, pro každého je extrémně obtížné něco jiného."

Kdyby se některému ze závodníků na překážce nedařilo, nebo se mu moc nechtělo, stejně jako loni i letos bude připraven velmi přísný vojenský dozor, který umí tělo i duši sportovce popohnat kupředu.

Extrémní závod Jindřichohradecký levZdroj: Deník/ JHLevSoučástí celodenního programu bude i velmi bohatý doprovodný program, o který se starají nejen vojáci. "Rozšiřujeme ho každý rok. Nachystaná bude výstava vojenské techniky, k vyzkoušení budou slaňování, lukostřelba, nově bude v areálu měření tělesných hodnot," upozornil Chalupský na InBody, tedy na přítomnost přístrojů které dokáží změřit spoustu tělesných parametrů. Nejdůležitější z nich je množství kosterních svalů, tělesného tuku, minerálních látek a množství tělesné vody. Pečliví organizátoři myslí i na malé návštěvníky. "Pro ně bude připravená překážková dráha." Velmi oblíbené jsou také projížďky návštěvníků vojenskou technikou.

Kapacita je 700 závodníků. A je vyprodáno! Bude to opravdu velký zážitek. Pro závodníky i pro diváky. Pohled do startovní listiny jasně ukazuje, že zájem o závod Jindřichohradecký lev je z celé České republiky. Sportovní se do vojenského prostoru rádi vracejí, ale přijíždějí i nováčci. "Dvě třetiny závodníků se vracejí, jedna třetina je složená z nových závodníků," popisuje ředitel Jindřichohradeckého lva.

Závodní kapacita je plná, diváků může dorazit velký počet, k ruce pořadatelům jsou i dobrovolníci. "Jsme rádi za každého, kdo chce být součástí naší pořadatelské party. V rolích dobrovolníků jsou třeba i závodníci, kteří nemohou startovat pro zdravotní problém. Moc nám pomáhají s pořadatelstvím. Kdo by měl zájem podívat se pod poličku Jindřichohradeckého lva, bude vždy vítán."