České Budějovice - V mistrovství ČR v běhu na 1OO km ve Štruncových sadech v Plzni získal titul Ondřej Včelička z Ostravy časem 7:18:32 hod.(maraton za 3: 01:50) před Orálkem (MS Brno) 7:43:51 a Jiráskem (Kbely) 7:47:38

Stokilometroví mistři. | Foto: Deník/archiv VLP

„Do závodu jsem šel s tím, že chci podat svůj maximální možný výkon. Tomu jsem uzpůsobil taktiku a začal velmi rozvážně bez ohledu na ostatní. Cílem tedy nebylo vyhrát, ale zaběhnout co nejlepší čas. Vítězství bylo bonusem navíc,“ sděloval Velička. „Kolikátý běžím, jsem se dozvěděl vlastně až po 50 kilometrech. A teprve po dalších 12 kilometrech jsem se ujal vedení a v čele jsem už vydržel,“ říkal v cíli šestatřicetiletý běžec. Závod žen vyhrála Radka Churaňová (Trutnov) za 7:37:32 před Horákovou (Brno) 8:55:36. „Chtěla jsem vyhrát a přitom se pokusit překonat loňský čas. I když jsem věděla, že to bude těžké, protože vloni mi ten závod sedl se vším všudy. To nyní nebylo. Postupně mě opouštěly síly, musela jsem zpomalit a pak už jsem se soustředila jen na to, abych závod vůbec dokončila,“ řekla Churaňová.