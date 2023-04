Volejbalisté Jihostroje České Budějovice jdou potřetí do boje s Libercem. Na sever se řítí jihočeská vlna. Desítky fanoušků vyrážejí vlastni auty. Z Českých Budějovic, z Tábora, Krumlova nebo třeba z Vlkovic. Jihostroj je velká volejbalová rodina. Podívejte se na video, v jaké atmosféře probíhaly ve Sportovní hale poslední tři výměny zápasu. Mráz vám bude běhat po zádech.

Závěr zápasu se odehrával před dvěma tisícovkami bouřících diváků | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice jsou v extraligovém semifinále. Po dvou zápasech je stav s Libercem nerozhodný 1:1 na zápasy. Jihočeši na tréninku ladili drobnosti. Přesto trenér Vojtěch Zach nabádal hráče k preciznímu plnění všech úkolů. "My jedeme vyhrát, chci do finále," říká rezolutně smečař Martin Licek, který v zápase v Českých Budějovicích podal velice dobrý výkon.

Vojtěch Zach před třetím zápasem říká: "Je to nula nula. Zase se začíná znovu."

Nedá se očekávat, že by hráči a realizační týmy pro třetí zápas v sérii vymysleli cosi světoborného. Drobnosti ano, zásadní věci ne. "Na pozici favorita v sérii se nic nemění," reagoval na dotaz smečař Licek."My musíme zase přijet do Liberce s tím, že budeme hrát "naplňáka". Uvidíme, co to dá."

Zatím se oba týmy drží domácího prostředí. "Pro nás to je velká výhoda," myslí si Licek. Jeho slova dokumentovala atmosféra zaplněné českobudějovické Sportovní haly. "V takové atmosféře se hraje nádherně. Když hrajeme doma, hrajeme o třídu někde jinde, doufám, že teď výborný výkon předvedeme v Liberci, ukážeme koule a dovezeme si domů vítězství."

Vojtěch Zach po zápase v Č. Budějovicích pochválil úžasné českobudějovické diváky a už myslel na strategii pro středeční zápas v Liberci. "Máme za sebou cennou výhru, tu jsme vydřeli ještě v takovém skvělém souboji, musíme si jí cenit ještě o to víc, že byla opravdu vybojovaná. Liberec u nás hrál fakt dobře. My musíme znovu jet s krví v očích. S obrovským nasazením, s otevřenou hlavou." Co v Zachových myšlenkách znamená "otevřená hlava"? "Každý bod rozhoduje. Musíme se poprat o další bod, který by byl samozřejmě moc fajn."