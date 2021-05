Před uplynulou sezonou přišli na jih Čech jako velké posily a vysoká očekávání potvrdili. Casey Schouten a Filip Stoilovič se ukázali jako klíčové opory a s vedením Jihostroje se dohodli na nových smlouvách pro další sezonu.

České Budějovice mají stříbro | Foto: Deník/ Jan Škrle

Udržet obě zahraniční akvizice bylo pro Jihostroj v mezisezonním období prioritou. „Oba výborně zapadli do mužstva, jak po volejbalové, tak lidské stránce a jsou to stoprocentní profesionálové. Casey je obrovský dříč, který je výborně fyzicky disponovaný. Myslím, že se už naplno sžil s místním prostředím i specifiky české extraligy. Věřím, že nadcházející sezona ještě více ukáže jeho útočný potenciál a sílu na servisu, který je pro nás jednou z nejdůležitějších herních činností, na kterých musíme stavět,“ uvedl generální manažer Robert Mifka na adresu Caseyho Schoutena. Jeho slova doplňuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer: "Kanadský univerzál byl nejvíce bodujícím hráčem Jihostroje i v rámci celé extraligy patřil k nejlepším," zmiňuje především úspěšnost útoku. „Mám radost, že můžu v Českých Budějovicích pokračovat. Je tu skvělá parta, klub funguje na vysoké úrovni a moc se mi líbí i město. V uplynulé sezoně jsme byli blízko ke splnění našeho cíle a já mám velkou chuť pokračovat v tvrdé práci a být součástí vývoje tohoto týmu. Vypadá to, že pandemická situace v Česku se zlepšuje, takže doufám, že v příští sezoně budeme dostávat energii od fanoušků přímo v hale. Už se těším, až se v srpnu vrátím zpět,“ vzkazuje Casey Schouten z rodného Winnipegu.