V základní části extraligy volejbalistů Jihostroj České Budějovice obsadil třetí místo. Poslední zápas rozhodl o tom, že Jihočeši poskočili na třetí místo tabulky. Do play off tak vstoupí 17.3. domácím duele proti Aeru Odolena Voda. Pokud všechno půjde podle papírových předpokladů, mohlo by v extralize dojít na semifinále Jihostroj ČB - Liberec.

"Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že bychom doma mohli prohrát zápas," vyprávěl trenér Jihostroje Vojtěch Zach. O posunu v tabulce hráčům speciálně nevyprávěl, ti dobře věděli, o co se hraje. "Motivace byla hlavně v tom, že jsme chtěli hrát pěkný volejbal."

Masér Hoch začal v základní sestavě. Jihostroj vyhrál a je třetí. Böhm skončil

Všichni v hale si uvědomovali, že tentokrát ani tolik nejde o volejbalovou krásu. Hlavní byl účel. "A chtěl jsem, aby si zahrálo víc hráčů."

Chyby vyvážili domácí bojovností a koncentrovaností. "Zabržděnost z naší strany tam na začátku byla, ale od druhého setu už jsme zápas měli pod kontrolou. Musíme se teď začít koncentrovat na play off, které bude velmi těžké.“ Univerzál Michal Kriško právě k play off doplnil: "Posun v tabulce je důležitý, uvisíme až v play off ,jaká to byla výhoda. S Odolkou se nehraje lehce, hlavně to platí u ní v hale, ale ve čtvrtfinále si stejně nevyberete."

České Budějovice - Příbram 3:0 (20, 19, 17). Nejvíce bodů: M. Kriško 17, Licek 10, Michálek 9 - Duarte 8, Böhm.