18letá vrhačka Skoku J. Hradec Žaneta Pivcová vybojovala na víkendovém mistrovství ČR na Julisce bronzovou medaili ve vrhu koulí juniorek výkonem 12,37 metru. Byla to její sedmá medaile z mistrovství ČR, z toho pět bronzových a dvě stříbrné.

Atletika. Ilustrační foto. | Foto: Václav Novotný

Dosáhla jí posledním pokusem. Ke stříbru jí scházelo čtrnáct centimetrů, k osobnímu maximu z letošního května 13,06 také z Julisky trochu víc - ten ji posunul na aktuální 13. místo v tabulce žen ČR. Mezi jihočeskými ženami historie je s ní šestá.

Tříkilovou koulí vrhla loni 14,49, čímž vytvořila jihočeský rekord dorostenek z otevřených hřišť. Dál dopadla v této kategorii koule jen Kateřině Jelínkové (VS) v pražské hale v roce 2013, a to o centimetr, na 14,50…

Ale zůstaňme u let dvacátých. Žanetu Pivcovou a jejího trenéra, otce Vlastislava, čeká o nadcházejícím víkendu mezistátní utkání do 20 let v Banské Bystrici. Ve vrhu koulí se jihočeská naděje znovu utká také s Veronikou Kalovou z Berouna, která ji porazila na Julisce o 14 centimetrů a odvezla si stříbro… Další Jihočeškou ve hře o body bude Barbara Kostková ze Sokola ČB (trenér Petr Bahenský), která má běžet 3000 m překážek.

Z nejlepších výkonů z měření žactva kraje v Písku: 60 m Josef Kašpárek 7,63, Sofie Janowiaková 8,20, mladší Jan Hazuka 7,94, Adéla Hadvičáková 8,19, 800 m Barbora Plonerová 2:24,77, ml. Christian Teca Manuel 2:27,86, Karolína Bicanová 2:33,90, 1500 m Tomáš Parkan 5:08,13, 60 přek. ml. Matěj Hnízdil 10,36, Simona Lomská 9,86, 100 přek. Rostislav Pivec 15,81, Magdaléna Straková 15,34, výška Jan Šíla 173 - os. rek., Janowiaková 153 - os. rek., ml. Michal Hrdoušek 144 - os. rek., Valentýna Machartová 156 - os. rek., dálka Filip Komárek 574 - os. rek., Straková 527 - os. rek., ml. Tomáš Broznan 482 - os. rek., Elen Albrechtová 461 - os. rek., koule ml. Tadeáš Čepčány 11,31, Markéta Dvořáková 10,64, Matyáš Havel 12,21, Petra Štabrňáková 10,11, disk Václav Zeman 35,92, Daniela Pouzarová 22,96, oštěp Matěj Kovačík 46,13, Lucie Ježková 37,67, ml. Hazuka 35,13, Pavlína Loudová 34,47.

KP družstev přípravek ve Veselí: 600 m Jakub Herda (Sok) 1:45,93, Václav Toman (VS) 1:50,01, William Hesoun (Mi) 1:54,47, děvčata (116 start.!) Adéla Tlamsová (Čéč) 1:57,56, Johana Kadeřábková (Pí) 1:59,93, 50 přek. Fr. Škrleta (NV) 9,36, Tobiáš Vansa (Mi) 9,44, děvčata (56) Adéla Nováková (ČZ) 9,28, Elen Domanská (Haj. Voda) 9,35, Barbora Novotná (VS) 9,60, plný míč Zuzana Kotrcová 11,28, Nela Chvalová (obě Pí) 11,13, Domanská 11,03, čtyřboj Jakub Herda 1244, V. Toman (VS) 943, Škrleta 918, děvčata (116) Domanská 1624, Chvalová 1388, Kadeřábková 1383.