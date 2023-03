Od první výměny bylo vidět, že zápas nabízí vyšší level než souboj Liberece a Beskyd. V moderním volejbale rozhoduje především kvalita servisu, ta byla vyšší na straně Karlovarska.

Kapitán Jihostroje České Budějovice Martin Kryštof po utkání konstatoval: „Vary trefily servis a my to neustáli na přihrávce a pak to měly jednodušší při obraně na síti." Trenéři promíchali sestavu, ale nic nepomohlo. Kryštofa střídal Kovařík, nehrál špatně, ale ano on tlaku soupeře nezabránil. Zkušenější Martin Kryštof dodal: "Ve třetím setu jsme to trochu zdramatizovali, kdy jsme začali hrát svoji hru, ale Karlovarsko je tak zkušený tým, že si to pohlídalo.“

Trenér Vojtěch Zach odjížděl z Kutné Hory zklamaný. „Drama to nebylo, Vary hrály lépe. Rozhodovalo se v začátku prvního setu, kdy to bylo srovnané, pak se soupeř trefil do servisu a nás odtáhl. Vary jsou tým, jakmile jim dáte šanci, tak to využijí.“ Jihostroj se tak koncentruje už pouze na extraligu, v sobotu v 18.00 uzavře základní část domácím zápasem s Příbramí. České Budějovice půjdou do play off buď ze třetí, nebo ze čtvrté pozice.